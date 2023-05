Une dernière foire de Tournai avant la retraite pour le placier Robert Bernard (vidéos)

La foire en 2014 :

Lundi, Robert assistera à son dernier démontage de foire à Tournai…. ©EdA

Entré "à la Ville", au service des finances en 1982, il est détaché auprès de l’office du tourisme quatre ans plus tard. À l’accueil dans un premier temps, il seconde rapidement Charles Midavaine au sein du service "foires".

Employé au guichet unique de la Maison des associations (où il s’agit de traiter environ 800 demandes annuelles de manifestations), Robert est surtout connu pour son travail de placier (sur la foire) qu’il exerce depuis 1987. Il a donc bien entendu connu le déménagement de l’événement depuis le centre-ville vers la plaine des Manœuvres (ou l’Esplanade de l’Europe) en mai 1997.

La foire en 2016:

Un transfert qui, à l’époque, a fait pas mal de mécontents parmi les forains mais qui ne soulève plus guère de vagues aujourd’hui, d’autant que beaucoup de forains actuels n’ont jamais travaillé dans le centre-ville.

Une fonction exigeante et qui ne limite pas à "placer"

La fonction de placier dépasse, de très loin, la seule mission de positionner correctement caravanes et métiers forains, ou encore de veiller à ce que le terrain soit rendu en état correct à la fin de l’événement.

Le retour de la foire de mai en 2022, après que l’épidémie de Covid s’éloigne :

"Il s’agit de gérer le champ de foire et ce, dès le début de l’année, en renouvelant les différents contrats", explique Robert. Une convention de renouvellement tacite, valable durant cinq années, existe avec près de 80% des forains venant à Tournai. Mais il faut néanmoins vérifier chaque année si ceux-ci répondent aux conditions requises pour pouvoir exercer. À savoir: s’ils possèdent bien une autorisation patronale, mais aussi les rapports des contrôles de sécurité, les assurances incendie et responsabilité civile… Environ 20% des forains ne peuvent pas prétendre à une reconduction tacite ; il faut donc rédiger un contrat temporaire à leur intention. Tenant compte de ces différents éléments, le placier établit alors un plan reprenant la situation des différents métiers de manière à les répartir équitablement sur l’ensemble de la superficie du champ de foire, soit 14 900 mètres carrés.

Des anecdotes à la pelle au cours de ces 36 années...

En 25 ans de carrière, Robert a connu pas mal d’anecdotes. "La plus croustillante s’est déroulée lors de l’inauguration du champ de foire alors qu’il s’étendait encore sur la place de Lille à la fin des années 90, précise Robert. Les autorités, invitées à essayer un métier pour le moins renversant, se sont retrouvées coincées avec la tête en bas durant près de 10 minutes en raison d’une panne électronique. Comme autre anecdote, il y a aussi un forain qui a démonté en pleine foire de septembre sans prévenir personne, ce qui a provoqué un"trou"de 15 m le long du boulevard. Ce n’est pas drôle, mais il y a eu aussi une friterie qui a pris feu le dernier dimanche d’une foire de mai..."

Avec une certaine amertume, le placier tournaisien constate également qu’aujourd’hui, "beaucoup d’anciens forains ont malheureusement arrêté leur activité et vendu leur métier à d’autres forains, ou l’activité a été reprise par la descendance. De plus, le Covid a empêché la tenue des foires de mai 2020 et 2021 mais la foire de septembre a toujours eu lieu même si elle était entourée de barrières Herras en 2020. La foire avait été prolongée d’une semaine à la grande satisfaction des forains."

Robert profitera de sa retraite pour voyager, principalement en France, mais aussi pour choyer sa petite fille, Lia, âgée de deux ans et demi.

Encore quelques jours pour en profiter

La foire se prolonge jusqu’au dimanche 21 mai prochain sur l’Esplanade de L’Europe où 61 métiers ont été déployés, dont le célèbre Booster qui emmène les plus intrépides à 60 mètres au-dessus du plancher des vaches.

Un métier qui avait été testé par l’échevine des travaux de Tournai comme le montre cette vidéo de l’an dernier:

Parmi les forains présents dès la première heure, on retrouve notamment deux familles kainoises, les Denhaerinck avec un Luna parc et Wins-Grumiaux avec un manège pour les petits, "Le paradis des enfants".

Quant à Willy Verstraeten, venu de l’autre côté de la frontière linguistique, il est également l’un des plus anciens forains présents à Tournai avec une loterie ambulante.

Du côté des métiers de bouche, la traditionnelle baraque à frites tenue par Carine Gahide d’Hantes-Wihéries est aussi incontournable depuis de nombreuses années.

Sans oublier les célèbres croustillons qui font la réputation de la famille Busch depuis plus d’une trentaine d’années.

Parmi les animations inscrites au programme des prochains jours, on notera la venue de la Parade Magic Circus, ce mercredi, entre 15 h et 18 h, et un feu d’artifice à bruit contenu ce prochain vendredi, à 22 h.