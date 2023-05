Pour prendre Un (bon) R d’Accordéon, rendez-vous ce jeudi à Mouscron !

Qu’est-ce qui attend les visiteurs à partir de 15h au 100, bis rue de Neuville à Mouscron ?

On a favorisé une grande diversité dans la programmation avec:

– MC Pounz, qui sera accompagné par notre Émeline tout court "nationale" (ndrl: l’artiste est une habituée de la Faune). Ce rappeur engagé vient de Bretagne, il est hors des réseaux commerciaux et a des textes vraiment bien sentis, une vraie poésie en rythme. Emeline tout court tenait à nous le présenter et vient l’accompagner à l’accordéon, ce qui était un moyen de faire rentrer un rappeur dans la programmation, une première !

– LiNo, un duo bruxellois qui mêle accordéon, flûte et tout un tas de petits instruments, comme l’ukulélé.

– Zwazo, une fanfare venue de Lille, qui pratique la musique créole ;

– La Rue qui t’emmerde, qui arrivera aussi de l’autre côté de la frontière. Comme son nom l’indique, c’est un groupe de chansons françaises plutôt franc dans son propos, celui-ci étant bien "énervé" mais aussi chantant et joyeux. Il se produira chez nous en duo contrebassine/accordéoniste. Ce sont des amis de longue date, qui viennent régulièrement.

– Mamaliga Orkestar, un groupe assez spectaculaire qui se présente sous la forme de 5 personnages en robe de mariée ! Ce sont d’excellents musicien (ne)s qui font honneur à la musique tzigane.

– Miss Betty, une DJ bien connue, clôturera la soirée (à partir de 22h).

Chose à souligner, même si on l’a mise en œuvre naturellement: on ne doit pas être loin de la parité en ce qui concerne les artistes qui feront cette édition, avec peut-être même un avantage pour les filles ! On n’en fait pas un cheval de bataille, mais c’est intéressant de voir qu’il y a des mécanismes qui sont à l’œuvre pour, parfois, exclure ou ne pas favoriser la présence des filles, notamment dans le monde du rock ou dans celui du hip-hop, mais plus globalement dans le monde de la scène. D’après une étude parue l’an passé et qui analysait la présence des femmes et des personnes non genrées au sein de 12 festivals parmi les plus connus en Belgique, on allait d’une présence de femmes de maximum 30% à moins de 5% !

Outre ces concerts, des animations sont dans le même temps prévues pour les enfants, de 15h à 18h…

Comme nous sommes scouts au départ, on a une tendance certaine à favoriser l’accueil des enfants, et des familles en général. Cet aspect fait l’objet d’une réflexion au fur et à mesure des événements que l’on organise depuis 12 années maintenant: pour notre bande de bénévoles, le bien-être de tous est en effet quelque chose de central, qui va vraiment au-delà du slogan.

Concrètement, pour cette édition d’Un R d’Accordéon, on propose des animations diverses – contes, maquillage et tresses pour se grimer de manière un peu loufoque, et atelier basé sur la récupération d’objets naturels. Mais le site, qui constitue une vraie bulle verte dans ce quartier très urbanisé à deux pas de la frontière, se suffit aussi à lui-même pour que les enfants jouent en toute liberté et sécurité.

Cette journée festive du 18 mai est organisée, dites-vous, "avec le soutien de l’ASBL L’Accordéon, moi j’aime", qui propose pour sa part ses 28e Rencontres le lendemain, à Tournai. Quel lien existe-t-il entre les deux rendez-vous ?

C’est un lien d’amitié et de parenté. Notre R d’Accordéon est né en partie en écho à l’Accordéon, moi j’aime. De par la proximité géographique mais aussi les relations, les amitiés, on connaît très bien l’équipe tournaisienne. Il y a tout un tas de petites collaborations, pour se renseigner des artistes par exemple – on est autonomes en termes de programmation, mais il nous arrive de piocher dans l’énorme réservoir de groupes constitué par l’Accordéon, moi j’aime !-, ou en matière de promotion de nos événements. On parle ainsi de "soutien" de l’ Accordéon, moi j’aime envers nous car on ne peut pas s’ériger en partenaires: nous sommes plutôt des petits frères et sœurs qui avons envie de faire les choses bien, à notre échelle !

Comment se procurer sa place pour Un R d’Accordéon ?

On a choisi de proposer une entrée en prévente à 7 €, ouverte jusqu’à mercredi soir (https ://www.billetweb.fr/un-r-daccordeon-2023 ou https ://lafaune.org/). C’est assez démocratique à nos yeux et on se met en danger, parce qu’on est totalement autonomes pour ce qui est de la production de cet événement, du paiement des artistes, etc. Sur place, l’entrée est fixée à 10€. On invite donc les gens à réserver leur place à l’avance, c’est plus intéressant pour eux, et de notre côté, ça nous apporte de la sécurité. L’entrée est gratuite pour les moins de 16 ans.

Il y a un mois, vous organisiez un cabaret de soutien au profit de ce lieu culturel alternatif que constitue la Faune. Qu’en est-il ressorti ?

À tous points de vue, c’était une réussite. On a reçu plein de marques de reconnaissance. Le public est venu nombreux, et c’était très réjouissant de ressentir ce soutien, cette joie exprimée par les gens d’être dans ce type d’ambiances et d‘organisations "petites et belles". Financièrement, c’était très chouette aussi car cela nous a permis de gommer une bonne part des dettes que l’on avait vis-à-vis des différents partenaires.

https ://lafaune.org/