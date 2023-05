Nouveaux abribus dans l’entité et proposition d’arrêt de la ligne express à Frasnes-lez-Buissenal

Ces deux abribus remplacent deux modèles vandalisés et non réparables.

Ces changements sont le fruit d’une collaboration étroite entre le Service Mobilité et le TEC Hainaut, explique le service Communication de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing. La présence et mise à jour d’une valve "horaire", la pose d’une poubelle à proximité de l’abri et l’arrêt encastré afin de permettre l’accès aux PMR sont également prévus.

Un des deux abribus sur la place d’Anvaing. ©COM

Enfin, on signalera aussi que la ligne Express reliant directement les localités de Péruwelz, Roucourt, Leuze-en-Hainaut, Hacquegnies et Renaix vient de faire l’objet, fin avril 2023, d’une première évaluation.

L’arrêt de la ligne Express près de la Longue Saule à Hacquegnies. ©EDA

Si elle est complémentaire à l’offre de transport existante, le Service Mobilité de Frasnes-lez-Anvaing a émis le souhait de déplacer l’arrêt actuel (Longue Saule à Hacquegnies) dans le centre de Frasnes-lez-Buissenal. La demande est en cours d’analyse.

De cette manière et grâce à la fréquence d’un bus par heure aux heures de pointe entre Péruwelz et Renaix, toute l’année du lundi au vendredi, les Frasnois pourraient rejoindre directement Leuze ou encore Renaix en moins de quinze minutes pour les correspondances avec les trains de/vers Bruxelles et Tournai.