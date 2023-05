Les fraises nous font enfin rougir de plaisir en Wallonie picarde (vidéo)

Dominique Werquin, qui vit sa 3e récolte, cultive 4 000 plants de fraises au sein de ses tunnels implantés dans le village leuzois de Willaupuis. ©EdA

Ce décalage dans la période de cueillette, Dominique Werquin, cultivatrice de fraises en circuit court à Willaupuis (Leuze-en-Hainaut), semble le prendre avec philosophie.

"On doit respecter la nature, avec ses aléas, nous dit la jeune femme, propriétaire de trois tunnels qu’elle a aménagés dans une prairie de la rue de la Forge. J’en suis à ma troisième saison et les précédentes récoltes étaient intervenues vers la fin avril 2021 et 2022. En mars dernier, j’avais bon espoir d’avoir des fraises hâtives, car j’avais pu couvrir les plants assez tôt, mais le froid et la pluie sont venus perturber le développement des fruits."

Une saison raccourcie de deux semaines

Ceci étant, la productrice leuzoise n’a pas boudé son bonheur lorsqu’elle a décroché, vendredi, ses premières fraises. Une trentaine de kilos que les participants de la course La Willaupuisienne (3e manche du challenge des associations leuzoises) ont pu savourer en primeur.

Davantage de fruits à maturité au même moment ?

Les producteurs s’attendent, avec la hausse du mercure attendue à l’approche de l’été, à avoir une abondance de fraises prêtes à cueillir en même temps. ©EdA

Le démarrage plus tardif des ventes aura fatalement des répercussions sur la suite de la saison: le temps perdu ne pourra pas être rattrapé, affirme Dominique Werquin. "Avec les températures plus élevées attendues en juin, la récolte sera écourtée pour s’achever, a priori, vers le 15-20 juin. Il faut s’imaginer que si le mercure atteint les 25 °C à l’extérieur, on peut ajouter facilement 10 degrés au sein des serres. Le risque, c’est de voir arriver à maturité énormément de fraises au même moment, ce qui laisse présager une activité beaucoup plus intense pour moi et ma petite équipe de 3-4 cueilleurs. "

Une fraise déjà bien juteuse et sucrée malgré le manque de chaleur. ©EdA

Malgré le manque de luminosité et de chaleur, la qualité gustative du produit – juteux et tout de même bien sucré – est au rendez-vous à Willaupuis.

Quand elle n’enfile pas sa blouse d’infirmière de nuit au CHWapi, un métier qu’elle exerce à mi-temps, Dominique Werquin met toute son énergie et sa passion à chouchouter ses cultures. "Cette activité, c’est le rêve d’une vie , que j’ai pu concrétiser en 2020", glisse cette fille d’agriculteurs, qui a décidé cette année d’étendre son exploitation en passant de 2500 à 4000 pieds. Une culture à la fois raisonnée et raisonnable… "J’essaie d’intervenir le moins possible en protégeant, de façon homéopathique, les plants avant l’apparition des premiers fruits. "

Des fraises vendues juste après la cueillette

La marchandise qu’elle récolte quotidiennement, sans rechigner à se lever avant l’aube, la Leuzoise l’écoule jusqu’à épuisement du stock, le jour même, au sein de sa petite boutique.

"Je privilégie ce système afin de garantir la fraîcheur du produit. Chaque ravier est vendu au prix juste, à savoir 5 €. Je ne ferai jamais fortune avec des fraises. Les gens ne se rendent pas toujours compte du travail que cela demande en amont (plantation des pieds en août, bâchage hivernal lorsque les 1 000 h de froid sont atteintes, enlèvement des feuilles mortes, suivi de l’irrigation, main-d’œuvre pour la cueillette…)", indique Mme Werquin.

À partir de ce mercredi, le magasin de la fraisiériste (15, rue de la Forge) ouvrira ses portes sept jours sur sept, dès 7 h 30. Cette bonne adresse ne devrait pas désemplir, la (très) longue attente ayant aiguisé l’appétit des citoyens pour ce fruit au parfum si éphémère (NDLR: pour peu que l’on mange local et de saison, sans céder aux fraises espagnoles accessibles presque toute l’année).

"Depuis le lancement de mon activité, c’est un peu la folie. L’engouement pour les fraises est énorme et avec le retard accumulé en ce printemps 2023, l’attente est sans doute encore plus forte. Depuis plus de deux semaines, je ne compte plus le nombre de clients qui me contactent pour savoir si des barquettes sont disponibles ", ponctue notre interlocutrice.