Danses&Cie prépare son spectacle annuel dont les représentations auront lieu ce week-end des 20 et 21 mai. Il s’agit du tout premier spectacle de l’école signé par Manon Gossuin, la fille de la fondateur et directeur Xavier Gossuin. " J’ai toujours été le bras droit de mon père dans la création des spectacles, mais cette fois-ci j’avais une idée bien spécifique en tête, et il m’a laissé carte blanche. Cette année, c’est moi qui aiele dernier mot sur les choix artistiques", s’amuse Manon Gossuin qui est également professeure à l’école et qui gère l’équipe pédagogique dans son ensemble, ainsi que les stages et événements.

Un retour à la Renaissance italienne

La jeune femme, diplômée d’Histoire de l’Art, s’est penchée à un sujet qu’elle connaît bien pour le spectacle annuel: la renaissance italienne, et plus particulièrement Léonard De Vinci. "On retrouve le célèbre peintre sur scène qui s’adresse au public et lui relate sa vie. Le spectacle est constitué de flash-back dans lesquels nous avons intégré différents styles de danses: la danse moderne, le funk, le break dance, le classique, les claquettes américaines, le flamenco, la danse historique (XIXe), contemporaine, et du jazz", nous indique la réalisatrice.

On retrouvera notamment du flamenco ©EdA

Des choix audacieux pour évoquer une période si lointaine, mais qui ont été réfléchis avec minutie. "Il peut paraître étonnant de retrouver du flamenco, par exemple, alors que nous parlons de renaissance italienne. Cette danse sera associée à la période où Léonard De Vinci a travaillé pour le fils du pape espagnol, explique Manon Gossuin. Ce spectacle m’a demandé beaucoup de recherches ! "

Sur les planches de l’Arrêt 59

Depuis les travaux de la Maison de la Culture, Danses&Cie produit son spectacle à Péruwelz, sur les planches de l’Arrêt 59, à la rue des Français. "Il s’agit d’une petite scène, donc nous avons fait le choix de faire danser qu’une partie de nos élèves, 120 sur 500. Chaque année, les classes qui se produisent changent afin que tout le monde puisse participer au spectacle. Il y aura des danseurs de 8 à 75ans. Les plus jeunes représenteront notamment la jeunesse de Léonard De Vinci", précise la professeure de danse.

Les costumes que le public aura l’occasion d’admirer lors de la représentation ont été réalisés par l’atelier couture de l’école de danse. "Nous avons également une cinquantaine de bénévoles qui nous viennent en aide pour monter ce spectacle", ajoute Manon Gossuin.

Les dernières répétitions auront lieu ce vendredi pour parfaire ce spectacle, que l’école souhaite, de qualité.

Pour assister au spectacle, il est nécessaire de réserver sa place par mail à secretariat@dansesetcie.be ou par téléphone au +32 (0)69 84 01 86. Elles sont au prix de 17€ par adulte et de 14€ pour les moins de 12 ans.