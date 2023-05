Une promenade à la découverte de l’Art déco, ou les vestiges de l’âge d’or du textile renaisien

Le monument de la famille Carpentier, dessiné par Victor Horta, dans le vieux cimetière. ©EDA

Et dans le vieux cimetière, il a conçu, en 1920, date du décès de l’épouse de Valère, Marie-Louise, le monument funéraire du couple. À la rue de la Croix, la villa Madonna, imaginée par Modeste de Noyette ouvre ses portes aux visiteurs et aux événements B2B. Mais le centre de la cité renaisienne regorge aussi, de multiples "joyaux" et l’office du tourisme de la ville (un chouette endroit à ne pas manquer, avec ses vitrines et panneaux interactifs trilingues, ses vidéos ou ses expositions) propose même un safari promenade de quatre kilomètres à la découverte de ces nombreuses formes géométriques et éléments typiques de l’Art déco.

C’est parti pour 4 km…

L’office du tourisme, Hoge Motte. ©EDA

On démarre donc de la Hoge Mote, rue de Biese 2, avec en main la brochure que l’on peut retirer sur place ou télécharger, ainsi qu’un quiz, sur le site ontdekronse.be. Le long du parcours, on découvrira d’autres témoignages du patrimoine ancien mais aussi récent de la ville, des sculptures en verre coloré de l’artiste Jan Leenknegt (dans la cour) aux Pierres dansantes sur l’eau (rue Saint-Martin) en passant par les édifices religieux, les fresques en faïence des brasseries Harmonie et Local Unique (Grand-Place), les œuvres récentes de graffeurs… ou la sculpture Les Soucis domestiques de Rik Woukers.

De premières maisons Art déco, juste en face du centre du Tourisme. ©EDA

Les soucis domestiques, de Rik Wouters. ©EDA

Pas besoin d’aller loin: elle est dans le petit parc de la place Jean-Baptiste Mouroit où se dévoile d’emblée une rangée de grandes maisons bourgeoises Art déco. On en rencontrera plusieurs dizaines, et plus encore, de caractéristiques associées à ce courant comme les sgraffites du restaurant Maison D. (rue Charles Vandendooren), les portes, les cages d’escalier, le fer forgé, les éléments floraux, etc. Certains édifices sont imposants: le collège Saint-Antoine, l’ Usine du Vieux Moulin Guisset-Frères, l’ancienne fabrique Tissage C. et P. Dupont, devenu un centre de fitness, l’école Decroly, etc. À la rue de Saint-Sauveur se trouve, au n 16, une admirable maison, avec des vitraux colorés aux motifs géométriques, des parapets en fer… et "à sa droite, comme en miroir, une autre habitation, de style Art déco simplifié."

Les sgraffites du restaurant Maison D, rue Charles Vandendooren.. ©EDA

Le collège Saint-Antoine, et en face, dans le quartier Art déco, l’ Usine du Vieux Moulin Guisset-Frères. ©EDA

Une villa remarquable, à la rue de Saint-Sauveur. ©EDA

L’école Dr Ovide Decroly, même l’ancien et le moderne ©EDA

À la rue Léopold Sturbaut, on ne sait plus où donner de la tête: façades colorées, briques de verre, carreaux de céramique verte, bleue, noire…, fenêtres cintrées, portes en métal au décor sculpté, lucarnes, vitraux, lanternes…

Au boulevard du 4 mars, jardinets de façade et portails en fer forgé. ©EDA

Plusieurs artères Art déco garnissent cette artère, proche de la gare. ©EDA

Rue Léopold Sturbaut… ©EDA

… on ne sait plus où donner de la tête. ©EDA

Porte en fer forgé garnie de carreaux de céramique verte. ©EDA

Un soubassement soutient l’étage en saillie. ©EDA

Une résidence Art déco des plus authentique, très colorée. ©EDA

Belle façade en céramique noire. ©EDA

Une ancienne boucherie au boulevard des Fusillés. ©EDA

Plus loin, à la rue P. D’Hauwer, c’est le lettrage qui se distingue, avec le mot GARAGE.

Un lettrage caractéristique de l’Art déco, rue Pierre D’Hauwer. ©EDA

Cela continue de plus belle sur le boulevard Fostier, à la place Franklin Roosevelt (avec une construction également remarquable, au n 23, qui accueille aujourd’hui un magasin d’optique: figure d’ange flanqué de guirlandes et de motifs floraux, figure en médaillon, têtes de lion en fer forgé ornant la façade de l’étage, etc.).

Nombreuses fresques sur ce bâtiment Place Franklin Roosevelt ©EDA

C’est presque trop !

À Renaix, l’Art déco est partout! ©EDA

"Pierres dansantes sur l’eau" ©EDA

Avant de rejoindre le centre d’accueil, on repassera par le quartier De Vrijheid (la liberté), "ville dans la ville " autour de la Basilique Saint-Hermès – et sa célèbre crypte – avec ses cinq "fenêtres" offrant une vue sur le passé.

©« De Vrijheid », la partie historique de la ville.

Le "Klein Markt", un endroit convivial, avec des établissements qui ont connu leur heure de gloire. ©EDA

On y trouve des eetcafés sympas et des tavernes qui ont marqué, à une époque, la jeunesse du coin, comme The Tower ou T he Clubman. Tout près de là, la vieille église Saint-Martin restaurée est devenue De Passa ge, un lieu dédié à la gastronomie. Dernière étape: le Bruulpark, avec son kiosque, se perche ouverte ou sa statue grandeur nature du prêtre Modest Glorieux. Histoire de varier les plaisirs, une visite du Must, le musée du textile, complétera bien cette petite escapade renaisienne.

Le prêtre Modest Glorieux joua un rôle important dans la lutte contre la misère et l’analphabétisme. ©EDA

Beaucoup de choses intéressantes à découvrir à l’office du Tourisme. ©EDA