Des chevreuils en péril sur le canal Nimy-Blaton

Les chevreuils ont visiblement la vie dure sur le canal Nimy-Blaton aux abords du pont du Malot. Ces derniers jours, plusieurs cadavres ont été repérés dans l’eau par des riverains. Dont Valérie Dosogne, qui les a vus alors qu’elle effectuait son jogging en compagnie de son chien. "C’était vendredi vers 19 h 30. Je courais le long du RAVeL et au cours de mon trajet, pas très loin du pont du Malot, j’ai observé trois cadavres de chevreuils", explique Valérie. "J’ai trouvé ça bizarre d’en voir trois en à peine 500 mètres. Je me suis renseignée pour savoir qui était compétent et j’ai posté l’info sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Les animaux traversent mais ne parviennent pas ensuite à remonter la pente et finissent par se noyer. Je sais qu’une autre personne a même fait une vidéo d’un chevreuil qui ne parvenait pas à remonter. Le phénomène se produit semble-t-il régulièrement au même endroit."