Aux Ursulines, à Tournai, des examens de fin d’année ont lieu sur les planches

Une belle énergie et de la bonne humeur se dégagent de la scène, ainsi que nous avons pu nous en rendre compte lors de répétitions durant la semaine qui précédait les vacances. Mais il y a eu énormément de travail en amont des représentations, de l’écriture à la mise en scène, jusqu’aux planches. "On doit venir répéter des mercredis après-midi ou des jours où les autres sont en congé, mais finalement, on y prend du plaisir", relève un élève.

François Salmon, prof au sein de l’option théâtrale, a écrit la pièce "Le piano du Congo" qui sera présentée par les élèves de cinquième année.

C’est la première fois que les spectateurs auront droit à une formule festivalière. "L’an passé, c’était un spectacle commun des cinquièmes et sixièmes. Mais comme il y a de plus en plus d’élèves, il faut organiser les choses de manière à pouvoir donner suffisamment de temps de jeux à tous ; pendant les trois jours de représentations, il y aura un beau pic d’énergie".

Les Misérables revisités de façon décomplexée

Les élèves de cinquième joueront Le piano du Congo, publié dans la collection "La scène aux ados".

Il s’agit d’un texte aigre-doux écrit il y a deux ans par le prof (auteur à ses heures), mettant en scène une famille hantée par les souvenirs du Congo belge. "Cette pièce sera jouée par deux distributions différentes de treize acteurs, pour que tous les élèves puissent avoir à s’exprimer suffisamment. La même pièce est donc interprétée par des jeunes aux tempéraments différents. Et comme chacun a un binôme, ça crée une belle émulation".

De nombreuses heures de répétition ont eu lieu juste avant les vacances de printemps.

Les sixièmes se sont emparés des Misérables de Victor Hugo, offrant leur relecture totalement décomplexée de ce classique de la littérature, avec quatre Jean Valjean pour le prix d’un. "Le travail de mise en scène a commencé en janvier mais il y a eu un important travail d’écriture dès le premier trimestre , sur base d’improvisations enregistrées, grâce auxquelles les dialogues ont été adaptés, modifiés, enrichis…

Avec cette création collective, on raconte la vraie histoire mais pas dans le même ordre que la version originale: on peut dire que les élèves se sont presque tout permis et se sont bien amusés aussi".

Des compétences transversales

Différentes disciplines (théâtre, arts plastiques et musique en 3-4, théâtre et musique en 5-6) sont au service d’une finalité scénique au sein de l’option "arts d’expression". Partie intégrante de la formation, la musique est d’ailleurs jouée en live sous forme de bande-son durant les pièces de théâtre.

"Au-delà du travail technique de chaque cours, le but est d’affirmer chez les élèves des compétences transversales: la créativité, la confiance en soi, l’expression de sa sensibilité, le travail en équipe, la gestion de projet…"

Les élèves qui choisissent l’option ne se destinent pas nécessairement à une carrière artistique. "Mais nous sommes convaincus que, quelle que soit leur orientation dans le supérieur, ils trouveront des forces dans le travail qu’ils auront accompli à nos côtés. Parce qu’ils auront gagné en assurance devant un auditoire, sauront imaginer, collaborer, assumer leurs propositions…"

Le festival théâtral des "arts d’expression" de l’ULM-Tournai aura lieu du jeudi 18 au samedi 20 mai dans la chapelle des Ursulines. Sept représentations s’étaleront sur trois jours.

L’entrée aux spectacles des 5e est libre. Pour les 6e, c’est 5€ (tarif unique). RéservationICIvia un formulaire en ligne.