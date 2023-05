Warneton : accident entre deux véhicules sur la RN58

Dimanche, autour de 9 h., un accident s'est produit sur la RN58 entre Warneton et la sortie de la route de Ploegsteert. Une Fiat immatriculée en France et une Volvo immatriculée en Belgique sont entrées en collision. Le MUG est intervenu pour porter assistance à une personne. Le tronçon de la RN58 a été bloqué le temps d'assurer les secours et d'évacuer les deux véhicules par la firme Mahieu.