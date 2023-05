Accident à la barrière de Bury, deux personnes blessées

Ce dimanche matin, vers 8h10, un accident s’est produit à la barrière de Bury, au niveau du carrefour. "Un véhicule venant de Leuze est arrivé au feu rouge et a percuté une voiture arrivant de Tournai. Cette dernière a dévié de sa trajectoire et est passée au dessus de la clôture du parking du concessionnaire Nissan. La voiture a atterri au milieu du parking et a percuté une camionnette neuve, relate le capitaine des pompiers, Éric Stasik. Nous avons procédé à la désincarcération du convoyeur de ce véhicule."