Suivez Monique sur le chemin de la liberté de Rumes à Bachy

Sur votre smartphone, ouvrez le site Cirkwi.com pour écouter l’histoire de cette Rumoise décorée des plus hautes distinctions honorifiques belges. Ces capsules audio vous accompagneront pendant cette balade transfrontalière de 11 km, "Dans les pas de Monique".

Henriette Hanotte faisait partie du réseau de résistants "Comète". La Rumoise, appelée Monique, avait pour mission de faire passer des aviateurs alliés, abattus en Belgique, de l’autre côté de la frontière, à Bachy, afin que ses derniers puissent rejoindre l’Angleterre en passant par Gibraltar.

©EdA

Tout comme pour Henriette à l’époque, vous démarrez votre périple depuis la place Roosevelt où se trouvait la gare, mais aussi le domicile des parents de la Résistante. Lebâtiment, qui est aujourd’hui un salon de coiffure, servait d’agence en douane mais également d’hôtel où logeaient des gendarmes belges et des gardes frontières. Les chambres ont servi de repères aux aviateurs qui, en sortant du train, n’avaient que quelques mètres à parcourir pour être en lieu sûr. Au petit matin, Monique emmenait ces hommes discrètement jusqu’à Bachy.

Le parcours jusqu’à la liberté

Le circuit vous emmène alors jusqu’à la cité Henri Soyez où vous découvrez alors le premier passage à travers champs, la "Voie de pierre", désormais goudronnée.

©EdA

Au bout de celle-ci, Monique guidait les aviateurs, via la rue de Sartaigne, à la rue de la Libération qui, située à la frontière, porte bien son nom et constitue tout un symbole. Cette rue de la Libération annonce, par son nom, le dénouement de cette traversée, mais également de l’histoire des Résistants.

Henriette Hanotte, à travers les capsules audio, nous invite à repérer la légère fissure dans le béton marquant la jointure entre les deux pays. "Aujourd’hui, on peut jouer à saute-mouton au-dessus de cette frontière", nous dit-elle. Cette insouciance est possible désormais, sans nul doute, grâce à la témérité de Monique et à celle des nombreux Résistants.

Rencontre avec Monique à Bachy

La balade se poursuit donc en France, jusqu’à l’église du village de Bachy. Deux personnages de bronze, un homme et une femme, marchent bras dessus bras dessous. Il n’est pas difficile, après avoir fait connaissance avec elle, de reconnaître Monique accompagnée de l’un de ses aviateurs. La Résistante les déguisait tantôt en charbonnier, paysan, tantôt en amoureux. Elle a guidé 135 hommes. Le village a pu penser la jeune femme bien volage et a dû être surpris d’apprendre que ses amourettes étaient en réalité des héros de guerre.

L’aviateur représenté aux côtés de Monique n’est autre que l’Américain Charles Carlson, sauvé à Stambruges en 1943.

Un paysage qui a bien changé

Le retour vers la Belgique se fait à travers des plaines. "Ça a bien changé ici, nous commente Henriette. Nos amis, les douaniers, auraient été bien en peine à se cacher dans cette plaine. Plus de blé, plus de lin, plus de seigle… " Monique avait le cran de faire passer illégalement les aviateurs alors que tout le secteur était pourtant bien gardé.

La balade se termine par l’histoire terrible de la dénonciation de la Résistante, mais également des réjouissances de l’Armistice. Rumes était la première commune de Belgique à être libérée. Henriette a été décorée avec les honneurs pour ses services rendus en tant que Résistante. Elle s’est éteinte le 20 février 2022, à l’âge de 102 ans.

Retrouvez le plan de la balade sur https ://www.visitwapi.be/sit/dans-les-pas-de-monique/

Les capsules audio sur https ://www.cirkwi.com/fr/circuit/239025-dans-les-pas-de-monique