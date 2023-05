Warcoing-Estaimpuis: les travaux du parc économique du Pont Bleu imminents mais retardés

En 2019 les intercommunales IDETA et IEG ont reçu le feu vert pour installer un parc d’activités économiques dans la zone du Pont Bleu située à cheval sur Warcoing et Estaimpuis. Le parc devrait s’étendre sur 15 hectares et comprendrait 24 parcelles destinées à des activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, notamment dans les secteurs agro-alimentaire et agro-industriel. Un projet représentant un investissement total de 6,5 millions d’euros TVA comprise, co-financé par la Wallonie, IDETA et IEG.