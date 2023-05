Trop régulièrement, les hommes des Espaces verts constatent que les plantes et fleurs qu’ils ont placées quelques jours, voire quelques heures plus tôt, sont saccagées par des individus qui, manifestement, se fichent totalement de leur travail. C’est particulièrement le cas durant les heures précédant le ramassage des sacs-poubelles et/ou des sacs bleus que d’aucuns déposent sans vergogne sur les jeunes pousses. Cela, notamment au pied des arbres où les Espaces verts tentent, tant bien que mal, de faire pousser des végétaux susceptibles d’égayer le quotidien des passants et habitants.

"Avant on plaçait des plaques métalliques au pied des arbres, explique Gauthier Fontaine, responsable des Espace verts de la Ville de Tournai, mais à présent on plante des couvre-sols comme du géranium, du sedum, de la pervenche etc. cela représente plusieurs centaines de plantes que l’on retrouve au pied des arbres ; il suffit de voir les quais et la rue royale, par exemple qui sont aussi malheureusement très souvent victimes de ce type d’incivilité."

Nous avons par ailleurs pu le constater nous-même de visu en passant par le centre, pas plus tard que ce vendredi, et notamment dans la rue Royale où des sacs bleus attendaient le camion de ramassage en étouffant de jeunes pousses plantées il y a peu.