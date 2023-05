Circulation interrompue sur la A16 en raison d’une perte de graviers

On croyait le problème assez vite résolu mais il est apparu que le problème devait manifestement être plus grave que ce que l’on imaginait car la situation était pire encore en fin de matinée. C’est qu’il fallait permettre aux services de secours de procéder au nettoyage de la route en toute sécurité.

Le site inforoutes de la police fédérale nous apprend en effet qu’il y a eu une importante perte de graviers sur plusieurs centaines de mètres dans l’échangeur de la E42 (A16) Mons-Tournai-Lille(F) avec la E429 (A8) Bruxelles-Tournai-Lille(F) à hauteur de Kain en direction de Lille (France). Il a même fallu procéder à la fermeture de la A16/E42 en direction de Lille et mettre en place une déviation - Déviation via la sortie 33 "Tournai Expo" et la N48.

Il semblerait que la situation commençait à se rétablir aux environs de midi.