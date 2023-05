Promenade hors de nos frontières : le cœur de la Flandre bat à Cassel (France)

Un titre aussi glorieux ne se conquiert pas par le fruit du hasard. Perché sur une butte témoin (relique de l’ère tertiaire), le village culmine à 176 mètres d’altitude. De son clocher ou de son moulin, il domine la plaine de la Flandre et toise tous ceux qui s’en approchent.

©EDA-

Vous montez à pied ou à vélo ? La vue depuis le perchoir se mérite. Mais les chemins pédestres sont tellement nombreux qu’ils permettent de passer, en quelques centaines de mètres, d’une ruelle en pavés pittoresque à un sentier dans les sous-bois, en pleine nature. Cassel, c’est le paradis des marcheurs. De ceux qui prennent le temps d’observer le paysage et le patrimoine.

©-EDA

Notre balade a commencé sous la pluie, elle s’achève par temps sec sur la place du village. Pour être honnête, elle se termine surtout par une halte dans une table locale. Welsh pour madame, carbonnade flamande pour moi: ici, on mange nordiste ! Et tant pis pour les calories ingurgitées.

Avant de saliver devant nos assiettes, il a bien fallu s’ouvrir l’appétit. Le passage par le bois (et son tapis de jacinthe) constitue l’endroit idéal pour s’arrêter et prendre quelques clichés.

©-EDA

Du village de Cassel, le jardin du Mont des Récollets n’est distant que de deux kilomètres et mérite un petit détour. C’est un parc de 1,5 hectare qui se découvre idéalement à la belle saison, en même temps que la ferme du XVIIe bâtie au cœur du jardin. Sans s’éloigner de la place, le visiteur averti pourra pénétrer dans l’un des édifices les plus impressionnants du Mont Cassel, qui abrite le Musée de Flandre. Car oui, c’est ici que bat le cœur de la Flandre, sur cette butte visible à des dizaines de kilomètres à la ronde, où les noms des rues sont inscrits dans les deux langues.

©-EDA

Le géant emblématique de la commune (Reuze Papa) est là pour vous le rappeler, tout comme la statue du Maréchal Foch, héros de la Première Guerre mondiale qui y avait établi son QG. Un dernier détour sous l’arche de la porte d’Aire pour admirer le panorama et il est déjà temps de quitter le village préféré des Français. Pour mieux revenir. Le jour du Carnaval, pour retrouver Reuze Papa et trinquer à la 3 Monts, la bière du cru !

Du 22 au 25 juin, c’est la fête du vélo!

Les villes de Hazebrouck et Cassel accueilleront les Championnats de France de cyclisme sur route, du jeudi 22 au 25 juin prochain.

Les épreuves de contre-la-montre (hommes et femmes) auront lieu le 22, la veille de la cyclosportive et de la randonnée, qui permettront à tous les coureurs amateurs de rouler sur le circuit qu’emprunteront les professionnels. Toutes les courses s’élanceront de la Place du Général de Gaulle, à Hazebrouck. L’arrivée sera jugée sur la place de Cassel, après la difficile ascension de la rue d’Aire. Une véritable fête du vélo, qui n’aura rien à envier à l’autre moment incontournable de l’année à Cassel: le carnaval !

L’art flamand : atout de choix pour le musée

Sur la place du village, le Musée de Flandre occupe une place privilégiée. En ce moment, il met à l’honneur Hans Op de Beeck.

Dans l’esprit d’un cabinet de curiosités, le Musée de Flandre réunit des artistes d’hier et d’aujourd’hui. "Depuis son ouverture en 2010, le musée ne cesse d’œuvrer à la promotion de l’art flamand. Ses nombreuses expositions hors des sentiers battus participent à sa renommée comme en témoigne l’obtention du Label d’Exposition d’Intérêt national, décerné à quatre reprises ces sept dernières années", précise l’équipe du musée.

L’institution a su trouver son public. Chaque année, plus de 50 000 visiteurs

franchissent les portes de l’Hôtel de la Noble-Cour. Près de 20% d’entre eux viennent de Belgique et des Pays-Bas. Un succès que l’on peut attribuer sans doute à la qualité et à l’originalité de ses expositions temporaires. L’actuelle s’intitule Silence & Résonance et met à l’honneur l’artiste belge Hans Op de Beeck, jusqu’au 3 septembre 2023.