En mai, les films d’auteurs font la une à Imagix Tournai

En avril, nous évoquions trois films réalisés par des cinéastes formées dans des écoles de cinéma belges. Ils sont toujours à l’affiche d’ Art et essai: Temps mort, d’Eve Duchemin (14 et 16/05), Alma Viva, de Cristèle Alves Meira (13 et 15/05), Tengo Suenos Electricos, de Valentina Maurel (jusqu’au 20/05). Comme Return to dust, de Li Ruijuns (13 et 15/05) et Supereroi, de Paola Genovese (du 11 au 22/05). On voyage beaucoup en ce "joli" (!) mois de mai: France, Belgique, Portugal, Costa Rica, Chine, Italie, mais aussi Nicaragua avec le nouveau film, en anglais, de Claire Denis, Stars at noon, dans lequel Margaret Qualley joue le rôle d’une journaliste américaine bloquée à Managua (à voir jusqu’au 30/05). The Quiet Girl, de Colm Bairéad, est un drame intimiste dont l’action (ce n’est pas le mot le plus approprié !) se déroule dans l’Irlande rurale. Une œuvre magnifique, présentée au dernier Ramdam, avec une jeune actrice éblouissante de talent, Catherine Clinch (jusqu’au 6/06).