Le feu avait pris naissance dans le grenier de la maison de repos de Grandglise

Vers 10 heures, un important incendie s’était déclaré dans le grenier de ce home du CPAS de Belœil qui compte cinquante-quatre lits. Le feu s’était alors propagé au niveau de la toiture.

Pas de blessés

Rapidement arrivés sur les lieux, les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde tentaient de maîtriser l’incendie pendant que l’ensemble des résidents étaient évacués afin d’être transférés plus tard, en bus vers le gymnase de Stambruges.

Le premier échevin Michel Dubois, bourgmestre faisant fonction, et le président du CPAS de Belœil, Christian Vandeputte, sont immédiatement descendus sur les lieux. Eux aussi se voulaient rassurants: "Les pensionnaires ont été mis en sécurité dans le restaurant. Tout le monde a été descendu, notamment ceux qui se déplacent en chaise roulante, par l’escalier. Tout s’est bien déroulé, sans problème. Au gymnase, il y a aura un peu plus d’espace que dans le restaurant. Iln’y a pas eu de blessés. Seule une per sonne qui se sentait moins bien a été prise en charge par la Croix Rouge. Le centre de crise mis en place avec les services de secours et le président du CPAS permettra de voir comment on va évoluer", expliquait M. Dubois, visiblement peiné par l’incident.

Constatant qu’ils ne pouvaient eux-mêmes maîtriser le feu, les membres du personnel ont appelé les pompiers. Le plan d’urgence a été déclenché, une cellule de crise constituée. ©EDA

Solidarité entre homes

Le président du CPAS insistait sur le bon réflexe adopté par le personnel du home: "Dès que le boîtier incendie s’est déclenché, ils sont tout de suite montés dans le vieux grenier mais se sont rendu compte qu’ils ne pouvaient pas agir eux-mêmes, les flammes étant trop importantes. Ils ont tout de suite téléphoné aux pompiers, qui sont arrivés très vite. Le plus important, c’est la sécurité des résidents. Tous sont à l’abri,sains et saufs. Nous avons bien fait d’investir dans la formation du personnel de la maison de repos". Des membres avaient encore reçu des cours il y a deux mois sur les bons gestes à avoir. Ils ont sûrement pu éviter ainsi des conséquences plus dramatiques.

D’importants moyens ont été mobilisés pour lutter contre le sinistre et évacuer les résidents: une quarantaine de pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde sont intervenus. ©EDA

Des solutions ont été recherchées pour reloger les personnes âgées, comme on peut le lire en première page de notre journal. En soirée, on apprenait notamment que deux maisons de repos et de soins du CPAS de Tournai, Le Moulin à Cailloux et À l’Ombre du Temps avaient accueilli, comme d’autres institutions de la région, trois pensionnaires des "Bruyères".