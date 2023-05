Les fourmis, elles vont à nouveau danser à Frasnes-lez-Buissenal ! (vidéo)

Enfants admis

Un village des enfants accueillera différentes animations, un spectacle et un château gonflable de 16h à 19 h.

L’artiste Sandrine Questier, de la Compagnie Âmes nomades proposera aux enfants différentes animations d’éveil musical. Les petits seront invités à créer des tambourins, découvriront l’accordéon et créeront une petite fanfare. Gaspard Herblot et Priam Pierret, de la Compagnie Airblow animeront les enfants avec leur duo de jonglage aux diabolos, balles rebondissantes, human beatbow et loop-station ("Beat, tricks and fun")

Au niveau des groupes musicaux, on retrouvera:

18 h: Colt, anciennement appelé Coline & Toitoine, duo francophone onirique, mêlant l’indie, le folk et l’électro pop.

19h et 23 h: Polemic Incredible. En live, le concept du duo belge est particulièrement original car ils s’aident d’une loop-station. Cette fameuse pédale d’effets qui permet d’enregistrer en direct ce qui est joué afin de superposer les couches et de créer des morceaux avec des arrangements très complets à partir de rien.

Paris-Frasnes-Bruxelles

19h45: Youssef Swatt’s. On ne présente plus le rappeur originaire de Tournai, qui après avoir fait la première partie de BigFlo et Oli en janvier à l’Ancienne Belgique ne donnera que trois concerts cette année, à Paris, Frasnes et Bruxelles… ce qui nous rappelle une fameuse marche organisée par Vaniche dans les années 80-90.

Étoile filante, un des titres du dernier album de Youssef Swatt’s a fait l’objet d’un clip, dans lequel on retrouve Colt, autre groupe à l’affiche des "Fourmis dansent".

21 h: T’apache Nocturne, la bande d’amis animée par la même passion des rythmes et des percussions depuis le plus jeune âge, qui a pris la succession des "Iroquois"

21 h 30: Patchwork, un coverband de dix musiciens, qui aborde toutes les époques et tous les styles.

23 h 30: DJ Stéphane Baert.

www.culturecollines.com