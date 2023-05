"Frîn-ne (Frasnes) dit "wyée" aux langues régionales

Le label "Ma commune dit oui aux langues régionales"

Lancé en 2018, le projet "Ma commune dit oui aux langues régionales" a pour objet la constitution d’un réseau de communes labellisées s’engageant à mettre en œuvre une série d’actions concrètes en faveur des langues et cultures régionales présentes sur leur territoire.

Après Brunehaut, Ellezelles et Tournai, Frasnes-lez-Anvaing est la quatrième commune de Wallonie picarde à recevoir ce label.

Une belle récompense pour tous ceux qui se battent pour le maintien et la promotion du patois dans l’entité frasnoise, et particulièrement les membres de l’association "Eul Biscatoû" présidée par Martine Deffernez, qui multiplient les publications, les ateliers dans les écoles, les spectacles patoisants…

Les communes disposant du label sont accompagnées dans la mise en place concrète de leurs actions par le Service des Langues régionales endogènes.

Ces services, offerts gratuitement par la Fédération Wallonie-Bruxelles et ses prestataires, sont: un service d’information linguistique ; une bibliothèque de référence ; des conseils en signalétique bilingue et en toponymie (conformément aux recommandations issues de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie) ; des conseils pour créer des cours, des ateliers, des visites guidées ; un service de traduction de textes courts ; une promotion, en format papier et/ou numérique, des activités qu’elle développe en faveur des langues régionales endogènes, etc.