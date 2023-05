Vous avez raté les visites gratuites du pont des Trous ? Voici une nouvelle chance

LIRE + Nous avons parcouru en bateau les aménagements de la traversée de Tournai par l’Escaut

Les Tournaisiens déçus ont droit à une seconde chance le dimanche 21 mai de 15h à 17h30: d’autres visites guidées gratuites seront organisées dans le cadre de l’Eurométropole en fête.

Ce festival franco-belge a lieu du 19 au 21 mai prochain dans les trois villes de l’Eurométropole (Tournai, Kortrijk et Lille). Pendant trois jours festifs, les citoyens auront l’occasion de rencontrer, le long de l’eau, des acteurs locaux qui mettent en avant les aspects "typiques" des trois villes et la richesse du territoire transfrontalier.

À Tournai, trois jours après le concert de Manu Chao sous un chapiteau du quai Sakharov (le jeudi 18 mai), une journée festive sera mise sur pied aux abords du pont des Trous le dimanche 21 mai entre 11h et 20h. Avec les concerts de HK, Rumbaristas et Dobranotch, La Caravane Vanne !, des balades, des foodtrucks et des bars.

