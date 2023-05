Devinez l’âge du capitaine de l’Eurêka lors de votre croisière sur l’Escaut (vidéo)

Directrice de l’Office du tourisme de Tournai, Eva Demeulemeester était parmi les passagers lors de ce premier voyage... ©EdA

Pour la première, pas mal de personnes des 3e et 4e âge figurent au nombre des 56 passagers admis à bord. Avant de lever l’ancre, le capitaine David Guermonprez donne les consignes de sécurité dont celle de ne pas monter sur le pont supérieur - culminant à 3,5 m de hauteur - avant de donner le feu vert.

Dans la "salle"; il est possible de rester assis pour ceux et celles qui le souhaitent ainsi que d’acheter des boissons et petites gourmandises au bar. ©EdA

Une terrasse que nous rejoindrons via un escalier en colimaçon ; un obstacle qui explique sans doute pourquoi certaines personnes moins mobiles préfèrent rester dans la "salle", à moins que ce ne soit en raison de la présence du bar où l’on vous sert bières et softs (prévoir de l’argent liquide, les cartes ne sont pas acceptées)...

Petit bémol pour cette première: les commentaires du guide bilingue qui nous accompagne ce jour, Peter Baekelandt, ne passent pas dans les diffuseurs du pont supérieur suite à un souci technique (en principe) résolu à l’heure où vous lisez ces lignes.

Des itinéraires "variables" en fonction de la navigation

Lors de cette première balade, d’aucuns ont été étonnés que le bateau reste en stand-by du côté du Luchet d’Antoing avant de prendre le départ.

Avant de prendre le départ, il a fallu laisser passer le Bombay… ©EdA

"Nous sommes tenus de respecter l’alternat car le fleuve est trop étroit à certains endroits dans Tournai, pour permettre le croisement avec un gros gabarit.

C’est un peu comme sur la route quand il faut observer la circulation alternée...", explique le capitaine. Quand les passagers ont vu arriver la péniche Bombay, ils ont compris pourquoi il valait mieux la laisser passer. Au fil du voyage, le capitaine se plaît à expliquer pas mal de choses en rapport avec la navigation. Comme le fonctionnement de l’écluse de Kain devant laquelle l’Eurêka fait demi-tour avant de repasser une seconde fois sous l’arche centrale du pont des trous en direction cette fois des fours St-André vers Chercq. Notre périple ayant été écourté par l’alternat évoqué plus haut, notre bateau fera finalement demi-tour avant d’arriver devant ces anciens fours à chaux. Les contraintes de la navigation expliquent d’ailleurs pourquoi les itinéraires peuvent légèrement varier d’un périple à l’autre.

C’est plutôt rare de voir la rue Royale depuis le dessous du "pont qui se lève"... ©EdA

Quoi qu’il en soit, cette agréable balade au fil de l’Escaut procure un bien fou et offre des vues totalement inédites sur la ville depuis le fleuve.

Le passage sous le tablier tout neuf du pont à ponts se veut lui aussi également impressionnant tout comme celui sous le pont des roulages qui ressemble à s’y méprendre à un Meccano géant…

Le capitaine séduit par les aménagements de l’Escaut

La dernière fois que le capitaine Guermonprez est venu proposer une croisière sur l’Escaut, c’était en 2019... ©EdA

La dernière fois que le capitaine David Guermonprez a effectué des croisières similaires dans la cité scaldienne, c’était en 2019, soit bien avant la fin du chantier d’élargissement de l’Escaut et de reconstruction des arches du pont des Trous.

Un moment attendu par la plupart des passagers: le passage du bateau sous l’arche centrale du pont des Trous. ©EdA

Il se dit plutôt séduit par les différents aménagements qu’il a pu découvrir, d’autant qu’ils vont dans le sens du développement de la mobilité douce. Celui-ci évoquait notamment la possibilité, pour les usagers faibles, de passer d’une rive à l’autre en toute sécurité, non pas comme il le pensait, via le pont des Trous (puisqu’il n’est pas possible de franchir la courtine en permanence), mais bien via la passerelle du pont Delwart tout proche, par exemple.

Il rappelle que la mise à (gros) gabarit de la traversée de Tournai était indispensable dans la perspective du passage de péniches de gros gabarit et que "tant qu'à faire, comme il nous le dit avec son savoureux arrière-accent cht’i, autant en profiter pour revoir aussi les abords. Rien à dire, c’est du beau travail..."

Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme (nombre de places limitées) au 0032 69 22 20 45 ou par mail à info@visittournai.be