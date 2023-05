Une promenade en spectacles inédite pour dévoiler Tournai

Le prochain grand rendez-vous des Guides, ce sera le dernier week-end de mai (trois jours, c’est la Pentecôte) et le premier de juin (deux jours). L’idée: emmener les Tournaisiens et les autres, à travers les rues de la ville, leur offrir au fil de multiples arrêts des saynètes qui conteront l’histoire de la ville. L’histoire ? Plutôt des anecdotes, véridiques ou romancées, sur fond de réalité historique.

Huit auteurs et huit intentions

Pour ce projet ambitieux, ils se sont associés à la Compagnie des Passeurs de Rêves. Les textes ont été élaborés par six guides ainsi que deux "écrivains publics" sous la houlette d’Yves Coumans, auteur et metteur en scène rompu à l’écriture pour théâtre de rue. C’est que, contrairement aux apparences, rien ne s’improvise si on veut capter le spectateur-auditeur-marcheur pour quelques minutes… Ça a "brainstormé" ferme, comme on dit aujourd’hui dans les entreprises, et du choc des idées ont surgi des versions de plus en plus affinées. Elles ne seront pas pour autant toutes coulées dans un même moule, l’intention de base restant propre à chaque auteur. De quoi surprendre le public. Il y aura même une scène jouée par des marionnettes et en tournaisien comme au (bon vieux) temps de Popol et D’siré…

Cinq dates fois six horaires

Comment les choses se dérouleront-elles ? Le principe de base, c’est qu’il y a cinq dates (27, 28 et 29 mai, puis 3 et 4 juin), et que chaque jour, il y aura six départs de groupes à 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16h et 16 h 30.

Les groupes seront constitués idéalement de vingt personnes (avec une tolérance jusqu’à quarante, si c’est la folie). Chaque groupe sera emmené par un guide, et tout au long de l’itinéraire des haltes spectacles seront proposées par un total de septante acteurs, en costumes d’époque ça va de soi, qui répéteront leurs interventions à chaque arrivée de nouveaux groupes.

La durée du parcours spectacle est estimée à deux heures. L’itinéraire n’est pas spécialement long, mais on partira quand même de la terrasse du pont-à-Ponts (angle rue des Campeaux) pour terminer à la rue des Carmes et, jouons cartes sur table, on n’ira pas tout droit… Raison pour laquelle il est utile de préciser et même d’insister: à chaque halte, des bancs seront prévus.

Huit moments clés

Il y aura huit ou neuf arrêts-spectacles au total. "Ce sont huit moments de l’histoire de Tournai, pas nécessairement les plus connus, mais des moments où des pans de l’histoire tournaisienne ont connu des bouleversements. (NDLR. les Guides se sont efforcés de ne pas reprendre des thèmes qu’ils avaient déjà explorés lors de précédents spectacles, comme Louis XIV ou Henri VIII). Le guide accompagnateur fixera l’époque, mais on ne s’est pas astreints à respecter la chronologie d’étape en étape. Par contre, il y en aura un peu pour tous les siècles, et nous sommes attentifs aux lieux et à leur concordance avec ce qu’on propose.

On ne veut pas trop en dire trop parce qu’on souhaite que ça reste une surprise pour le public, mais on peut quand même souligner que si on commence au pont-à-Ponts, aux abords de l’Escaut donc, ce n’est pas un hasard. Le fleuve est, si on ose dire, à la source de la ville. De même, on évoquera le pont des Trous, mais on n’ira pas jusque-là parce que ça allongerait la boucle de manière démesurée", nous disent les guides rencontrés récemment (Nicole Demaret, Christian Gueuning, Jean-Luc Carlier, Francis Vandeputte)

"Tournai dévoilée"

Restait à trouver un titre pour cette manifestation. "Je pense qu’on en a bien passé cinquante en revue, des plus saugrenus aux trop sérieux. Finalement on s’est mis d’accord sur “Tournai dévoilée”… au féminin, parce que Tournai est une ville."

À vrai dire, il y a quelque chose de sensuel dans cette manière d’exprimer les choses. Ça devrait convenir au plus grand nombre. Avouons que la suggestion bien réelle, aussi désopilante que provocatrice "Tournai m’habite" eût recueilli moins d’adhésion…

"Tournai dévoilée", les 27, 28, 29 mai et 3, 4 juin. Départs toutes les 1/2 h de 14h à 16 h 30. PAF: 10 €, 5 € pour les 6-12 ans, gratuit pour les < 6 ans. Réservations à l’Office de tourisme, 069 22 20 45, info@visittournai.be