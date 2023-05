La balade des jacinthes… et du chantier du Mont-Saint-Aubert

Du cimetière, on a une vue plongeante sur le chantier en cours. ©EdA

Avant de commencer la balade qui permet de découvrir le point culminant (149 mètres) du Tournaisis, n’hésitez pas à accéder à la partie haute du cimetière d’où vous aurez une vue plongeante sur les travaux en cours. Vous vous apercevrez que le mur de soutènement du cimetière a été percé pour permettre le futur et nouvel accès au jardin des poètes depuis le parking.

Jacinthes et ail sauvage

Tantôt vous vous promènerez à travers champs, tantôt dans de belles zones boisées. Quelques tronçons routiers sont hélas ! inévitables mais ils ne vous gâcheront pas le plaisir. La promenade n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, ni aux poussettes d’enfants. Nous avons testé vendredi dernier la promenade ; certains sentiers étaient si boueux qu’ils étaient difficilement praticables sans des chaussures de rando ou sans bottes.

Tantôt vous vous promènerez à travers champs, tantôt dans de belles zones boisées. ©EdA

Prenez le temps de suivre les sillons formés au sol sous l’effet des eaux de ruissellement, et ouvrez grands vos yeux pour ne pas louper de beaux tapis de jacinthes bleues sous quelques sous-bois. Vous aurez droit aussi à des concentrations d’ail des ours. C’est déjà la fin de la saison, les plantes sont en fleurs, mais il n’est pas trop tard pour en cueillir un peu en perspective du repas de l’après-balade, avec la réalisation d’un pesto ou d’un beurre à l’ail, voire d’une salade. Toutes les parties de la plante se consomment, feuilles, boutons floraux et fleurs.

De jolis reliefs à admirer. ©EdA

Une boucle supplémentaire d’1,5 km sous les travaux

Si vous avez du courage, nous vous proposons une petite boucle supplémentaire d’1,5 km vers le versant "français" qui vous permettra de contourner le chantier en cours. Au départ de l’église, descendez le sentier des poètes et sa cinquantaine de pierres bleues gravées d’extraits de citations d’écrivains régionaux (trois nouvelles pièces ont enrichi le sentier en septembre 2022) et empruntez la rue du Reposoir à gauche. La suite n’est pas fort compliquée: prendre chaque chemin qui s’offre vers la gauche pour finalement remonter vers le Mont.

Ayez l’œil: vous aurez plusieurs occasions d’apercevoir les abords de l’église partiellement dégagés en raison du chantier de stabilisation du talus du parking.

D’en bas, on peut se rendre compte que le "talus" du parking a été stabilsé et renforcé. ©EdA

Avant de quitter la rue de la Folie pour vous attaquer à la remontée (la première d’une longue série), prenez le temps de vous arrêter pour observer le panorama grand angle qui s’offre à vous: amusez-vous à repérer les parcs éoliens de la région, la CCB, la sucrerie de Fontenoy, les grues et la cathédrale de Tournai, etc.

Le chemin pour remonter est en bon état mais il est très caillouteux.

Un chemin très agréable et sec, mais caillouteux. ©EdA

Dans la zone boisée, pas très loin du sommet du Mont, nous seulement vous apercevrez quelques tapis de jacinthes bleues mais aussi de la chélidoine aussi appelée herbe aux verrues. Le suc jaune orangé obtenu en cassant la tige de la plante est en effet très efficace pour éliminer les verrues.

Zones piétonnes et de travaux mieux identifiées

Le permis d’urbanisme a été obtenu en février 2021. Les travaux de réaménagement et d’équipement touristique du parking situé en périphérie de l’église et de ses abords ont débuté en mars. Où en est-on actuellement ? L’entreprise en charge du chantier a percé il y a plusieurs semaines déjà le mur de soutènement du cimetière permettant le futur et nouvel accès au jardin des poètes depuis le parking. Les escaliers qui mèneront au cimetière seront agrémentés d’un "mur des poètes", un mur de tôle en acier où la poésie sera à l’honneur.

Le percement du mur de soutènement du cimetière a été une étape spectaculaire. ©EdA

Les pathologies observées sous le parking (des fissures voire des affaissements à certains endroits), dues à des désordres au niveau des remblais mis sous le parking lors de la construction de celui-ci, ont été corrigées. Le talus (contre lequel se trouve le parking) a été stabilisé et consolidé.

Une ouverture entre le cimetière et la partie en cours d’aménagement. ©EdA

"Le revêtement des parties déambulatoires d’une part, des parties réservées aux véhicules et au stationnement d’autre part, seront visuellement bien identifiées par des couleurs différentes", indique Aline Demeester (Atelier de projets de Tournai). Les piétons bénéficieront d’une vue dégagée vers le paysage situé en contrebas du Mont. Pour rappel, le stationnement se faisait autrefois au bord du parking. L’entreprise réalisera et aménagera un portique-belvédère dans l’esprit d’une table d’orientation, qui offrira un beau point de vue. Un amphithéâtre permettra d’organiser des concerts ou des mini-événements du côté tournaisien du site.

Le site a été complètement transformé entre le cimetière et la zone de parking où les espaces déambulatoires seront clairement identifiés. ©EdA

Pour l’instant, ce n’est pas si évident que ça d’identifier les zones de chantier et les endroits accessibles pour les promenades. "Fin de cette semaine, un visuel sera installé pour expliquer les balades et guider les promeneurs".

La balade est reprise sur la carte "La chaîne des Monts" disponible (gratuitement) dans les offices de tourisme de la région. Sur internet, la balade est sur le site www.visitwapi.be. Il est possible de télécharger la carte et le tracé, et d’écouter un podcast.