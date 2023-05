Manu Chao à Tournai : Piet Decoster nous raconte comment c’est devenu une réalité

Créée pour mettre en place des projets transfrontaliers, cette ASBL tournaisienne est aussi organisatrice de concerts de musiques du monde alternatives, populaires, engagées et festives. Depuis de nombreuses années, il travaille avec des artistes qui ont beaucoup élargi son réseau de contacts en Espagne ( NDLR: Manu Chao réside depuis une vingtaine d’années dans la région de Barcelone) pour la musique latino, alternative… Les Tournaisiens qui fréquentent les concerts de la Petite Fabriek connaissent bien Amparo Sanchez, Rumbaristas, ou encore Amparanoia dont le premier album a été produit par Manu Chao. "C’est un artiste très engagé, qui veut aider les artistes moins connus auxquels il croit".

Un Tournaisien pour les dates belges

Quand a germé le projet d’organiser une tournée en France, en Suisse et en Belgique pour une série de quelques concerts, l’équipe de Manu Chao a naturellement pensé à Piet Decoster et à Via Lactea pour les dates belges. Dans un premier temps, seuls les rendez-vous de Liège et de Bruxelles étaient programmés dans des salles qui ne comptent pas parmi les plus grandes du pays. "Manu souhaite éviter aujourd’hui les toutes grosses structures, les lieux institutionnels, il préfère rester à l’écart de l’industrie musicale. De la même façon qu’il distribue sa musique de façon très directe, il ne fait pas appel non plus aux gros tourneurs et privilégie en toute indépendance les gens qu’il connaît pour organiser ses concerts en impliquant des acteurs locaux".

Un concert qui ait du sens

C’est avec l’agent espagnole de Manu Chao que Piet Descoster a réfléchi à la possibilité d’organiser quelque chose à Tournai, parce qu’il y avait une opportunité entre deux dates. "Il restait à leur démontrer que notre projet avait du sens . L’ASBL L’accordéon, moi j’aime ! est associée à l’organisation du concert la veille de sa formidable fête populaire si proche des gens. L’équipe de Manu Chao est aussi sensible à l’engagement social et solidaire de quelques collectifs tournaisiens, dont la plateforme citoyenne d’hébergement (de demandeurs d’asile) de Wapi".

25€ le concert, 2,5 € la pinte

Le jeudi 18 mai, après des artistes qui se produiront en première partie, l’ex-chanteur de la Mano Negra sera accompagné par deux musiciens en trio acoustique pour présenter son spectacle "Sibérie m’était comptée". Le public aura aussi droit à ses plus grands succès, jusqu’aux années Mano Negra.

Le prix fixé pour le concert de Manu Chao, 25€ la place en l’occurrence, est extrêmement raisonnable. Ce prix a été fixé par l’artiste. "La capacité maximale était aussi claire: c’était moins de deux mille personnes. Le prix des boissons ne sera pas excessif non plus: 2,5€ maximum le verre de bière ou de soft".

Le lieu est assez vite tombé comme une évidence. Sur le parking du quai Sakharov, tout près du pont des Trous récemment inauguré, là où le week-end festif "L’Eurométropole en fête" sera organisé cette année. Une société spécialisée dans la conception de chapiteaux a étudié les lieux pour y monter une structure en aluminium. "Deux mois pour organiser un tel événement, c’est un réel défi", sourit Piet Decoster. Il est confiant. "On aura une solide équipe de bénévoles, avec L’accordéon moi j’aime ; et la ville ainsi que son équipe événementielle est derrière nous".