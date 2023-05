La Ville va louer des locaux à l'école d'Arbre pour une garderie

En 2019 puis en 2021, la Ville a souhaité "récupérer" des locaux mis à disposition de gardiennes, afin d’apporter des solutions à un manque d’espace pour les écoles (à Maffle, au faubourg de Tournai puis à Ligne).

Aujourd’hui, tels locaux mis à disposition d’une gardienne encadrée via l’ASBL vont être libres à l’école d’Arbre, ici parce que l’association y renonce.

Le collège communal a donc soumis au conseil les conditions de mise en location de ces locaux (environ 68 mètres carrés), en précisant dans l’appel l’utilisation de ces surfaces: "pour un milieu d’accueil destiné à la petite enfance". Le bail sera de trois ans, avec un loyer de 200 € et des charges de 214 €/mois (à revoir en juin).

Sur les bancs de l’opposition (Liste Athoise), plusieurs voix (Christelle Hosse, Marc Duvivier, Pascale Nouls) ont regretté l’appel public alors que la personne actuellement en charge de la garderie (via la Babillarde) souhaite y rester et ainsi continuer à assurer un service pour l’école. "Des jeunes enfants vont devoir être placés dans un autre lieu de garde et la gardienne va devoir retrouver un emploi" regrette Christelle Hosse.

"Nous comprenons bien cela, mais nous devons respecter la procédure légale en ce qui concerne la location de locaux communaux pour une activité rémunératrice" précise en substance le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS). "La dame concernée peut évidemment répondre à l’appel…"

Pascale Nouls insiste sur l’importance de conserver un lieu d’accueil de la petite enfance à cet endroit, alors qu’il y a un déficit de places dans les crèches.

"Nous demandons juste que la Ville ait un peu d’attention pour cette dame" souligne aussi Marc Duvivier, sous l’égide duquel le "système" avec la Babillarde a été initié au début de la précédente mandature. "Les milieux d’accueil de la petite enfance ont de grandes difficultés." Il appelle aussi le collège à revoir les conditions d’occupation en notant que "pour un autre dossier de mise à disposition il n’y a pas eu d’appel public". "Mais ici c’est pour une activité rémunératrice" souligne M. Lefebvre.