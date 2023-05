Plus 1400 participants au cross solidaire, à Comines

Via la possibilité d’un don d’1€ minimum, les élèves financent des projets concrets pour lutter contre les effets du dérèglement climatique au Nord comme au Sud. Pour la cause locale, il s’agit du projet du "Bois de l’Espoir", qui consiste à boiser une argilière devant être intégrée à la Réserve Naturelle Ornithologique de Ploegsteert, une fois l’exploitation terminée. Pour soutenir les pays appauvris, des projets d’adaptation à l’évolution du climat seront soutenus par le CNCD 11.11.11, comme à Madagascar où les paysans pauvres ont besoin d’aide face à la famine, au climat extrême et au manque de terre. Dans les différents établissements scolaires, ce sont au total 285 élèves et 17 professeurs qui ont participé aux animations sur le climat proposées par le centre culturel et la MJ Carpe Diem.

À l’arrivée au stade, un village associatif, du théâtre de rue avec DJ old school et une remise des prix par catégories étaient proposés aux joggeurs et marcheurs. Chacun des établissements secondaires avait un stand: l’athénée de Comines avec des travaux d’élèves de la section infographie, le collège de la Lys avec le projet Gaia pour le troc de vêtements et l’Institut Saint-Henri avec une BD sur l’écologie.

D’autres associations actives dans le domaine de la transition ont sensibilisé les jeunes de manière ludique. Ceux-ci ont ainsi pu découvrir les stands d’ Associations 21 (pour le développement durable), du CNCD -11.11.11 (pour les projets au Sud), du Centre de rencontres et d’hébergements Lorhyan, de la Grange verte (pour un avenir plus vert et citoyen), ou encore d ’Eco-vie (pour la protection locale de l’environnement), de Lys-Nature, du SIEP pour les études supérieures, de BiblioLys et du centre culturel avec Clim’art.