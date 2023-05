Encore du changement au conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing !

Normalement, c’est Myriam Bonnave qui, si on s’en réfère aux résultats du dernier scrutin, devrait siéger à sa place. On suppose que la Frasnoise prendra le temps de réfléchir avant de dire si elle accepte ou non cette fonction.

Après les diverses péripéties qui se sont succédé au cours des quatre dernières années (mais particulièrement durant les derniers mois), sur les vingt et une personnes qui avaient été élues directement à l’issue des élections de 2018, seules quatorze resteront encore en place. Et parmi elles, deux mandataires (Jacques Dupire et Jacky Foucart) ne représentent plus le parti pour lequel ils s’étaient présentés.

Cela bouge dans tous les partis !

Du côté du MR, après avoir exclu M. Dupire, Jean-Luc Crucke, alors ministre, démissionnera en octobre 2019 pour laisser sa place à Liana Cozigou. Valéry Gosselain, Maryse Bouchez et Dany D’Hont (le frère de Christine) avaient, eux, démissionné de leur poste pour partir au CPAS. Ils avaient été remplacés par Natasja Hardy, Xavier de Theux et Maxime Gérard qui a, depuis, quitté l’entité… et a été remplacé, faute de "combattants" libéraux, par le PS Marian Clément.

Comme le président du CPAS Valéry Gosselain, l’échevin André Duthy a démissionné récemment. Il sera remplacé, pour les raisons déjà évoquées ci-dessus, par Amaury de Lannoy, du parti d’opposition Horizon citoyen (où la jeune Taïna Haustraete siégera au Conseil de l’Action sociale à la place de Pierre Parez). Chez Écolo, Émile Hansart avait laissé, dès le début, sa place à Didier Verdoncq.

Au PS, Jacky Foucart a donc décidé de siéger comme conseiller indépendant.

Resteront en place les vingt et un noms sortis des urnes en 2018: Carine De Saint-Martin, Sébastien Dorchy, Pierre Bourdeau d’Huy, Daniel Richir, Marie-Line Crombez, Christine D’Hont, Vincent Duchateau et Caroline Mercier (MR), Michel Devos et Myriam Polet (PS), Michel Delitte et Charlotte Parez (HC), Jacques Dupire et Jacky Foucart (indépendants).

Pour rappel, un nouveau pacte de majorité devrait être adopté lors de la prochaine réunion du conseil communal: le PS (mais pas Écolo) s’allie au MR, Michel Devos deviendrait le nouveau président de CPAS et Marian Clément entrerait au Collège comme échevin.