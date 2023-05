Audrey Devroede, une Bizétoise (Comines-Warneton) fleuriste et sommelière !

Le travail ne manque pas ; ce qui n’empêche pas l’énergique commerçante de cogiter, surtout durant la crise sanitaire. "J’ai eu 50 ans le 23 avril 2020, en plein confinement ! Sans activité, j’ai eu le temps de réfléchir à ce qui me ferait plaisir, au défi que je pourrais encore relever une fois le cap du demi-siècle atteint. Serais-je encore capable d’étudier ? de mémoriser ? J’ai toujours eu un intérêt pour l’hôtellerie et, à l’âge de 23 ans, j’avais suivi une formation de traiteur pour adultes à Ypres. Je me suis dit que je pourrais la compléter pour devenir sommelière."

Dès septembre 2020, elle s’inscrit à Courtrai à la Haute école Vives pour des études de sommelier. "Ce sont des modules à suivre tous les mercredis, de 19h à 22 h 30. Chaque session se termine par un examen. Cela m’a directement plu et j’enchaîne les modules depuis près de trois ans. Pour l’heure, je suis sommelière France et, en juin, si tout va bien, je serai diplômée sommelière monde."

Les vins indiens sont excellents !

C’est d’ailleurs ces vins issus d’un peu partout qui l’intéressent. "Un exemple: en réalisant un travail sur le pinot noir implanté de par le monde, j’ai découvert le kadarka, que l’on produit dans la partie orientale des Balkans, en Roumanie et en Hongrie. Il est tout simplement excellent. Je pense qu’on a tort de se focaliser sur les “valeurs sûres” que sont les vins français. Il y a bien d’autres terroirs à découvrir ! Je m’intéresse aussi aux vins d’Afrique du Sud, à ceux venus d’Inde, etc. Comme sommelière, je suis invitée à des dégustations ; ce qui est toujours très instructif et entraîne de belles découvertes !"

Néanmoins, il est hors de question qu’elle abandonne son métier de fleuriste. "Surtout que l’un n’empêche pas l’autre ! Comme je possède une ferme-gîte, je propose une soirée avec dégustation de cinq vins et un pétillant. L’objectif est de faire découvrir les arômes et les facettes techniques du vin avec l’objectif d’expliquer la manière d’acheter de bonnes bouteilles. Le groupe doit être constitué de quatre à huit personnes ! Dans un premier temps, je guide les participants au travers des différentes étapes de la dégustation et, ensuite, je laisse les bouteilles et ils peuvent profiter de la soirée entre eux."

Parallèlement, dans son magasin de la rue du Touquet, Audrey propose aussi des vins à la vente: "Des vins originaux, que j’ai particulièrement appréciés. Je propose une sélection du mois. Je fais aussi du conseil par rapport aux mets."