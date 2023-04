Découvrez le charme de Montignies-sur-Roc, l’un des Plus beaux villages de Wallonie (vidéo et photos)

Le village est traversé par la Petite Honnelle. ©EdA

Depuis l’immense place centrale herbeuse qui porte le nom d’un ancien ministre (des Armées et de la Justice durant les années folles), Fulgence Masson, les possibilités de promenades, tant à pied qu’à vélo, sont nombreuses. Les adeptes de la Petite Reine trouvent leur bonheur sur le site Vhello où ils peuvent combiner comme bon leur semble les points nœuds leur permettant notamment d’arpenter les sentiers de la vallée de la Petite Honnelle, à la découverte des châteaux par exemple, ou jusqu’au sommet du roc sur lequel est bâtie l’église Notre-Dame, culminant à 79 mètres et donnant son nom au village.

À pied, c’est pas mal non plus...

Personnellement, c’est à pied, avec notre fidèle compagnon à 4 pattes, que nous avons découvert cette superbe région où de bonnes chaussures de marche sont recommandées.

La place du village est une immense zone herbeuse entourée de maisons de style tournaisien.. ©EdA

Avant de partir à la conquête des venelles et sentiers, commencer par faire le tour complet de la place, pour vous mettre en jambe, mais, aussi et surtout, pour admirer les superbes demeures de style tournaisien construites entre le XVIIe et le XIXe siècle, qui la bordent.

Sans oublier le château du Baron de la Motte Baraffe, qui ne se visite qu’exceptionnellement, mais dont vous pourrez voir, depuis le porche d’entrée, la bâtisse initiale de la fin du XVII, réaménagée entre 1822 et 1847 par Virginie du Chastel de la Howardries.

Dans les bois, il faudra parfois songer à adapter votre itinéraire en l’adaptant à la réalité du terrain... ©EdA

Après cette boucle d’environ 1 km, vous pourrez soit descendre vers la rivière, faire le tour du bois d’Audregnies ou encore vous diriger vers le haut du village. Ce qui vous amènera sur des circuits d’environ 5 km, que vous pouvez combiner en une seule boucle d’une bonne douzaine de km.

Montignies-sur-roc, l’un des Plus beaux villages de Wallonie. ©EdA

Un conseil: ne suivez pas aveuglément les balises que l’on vous renseigne sur un panneau planté sur la place car plusieurs d’entre elles ont aujourd’hui disparu. Attention aussi à la rivière que vous serez invité à traverser en certains endroits ; le niveau d’eau, encore trop haut en cette saison, risque de vous inciter à rebrousser chemin. Ce n’est pas un problème en soi, tant la nature est ici magnifique, mais mieux vaut le savoir. Quoi qu’il en soit, vous trouverez sur le site des Plus beaux villages de Wallonie, des itinéraires vous permettant d’arpenter le village et ses alentours à pied sec.

Une Appli comme AllTrails constitue également une précieuse alliée pour effectuer une boucle tout en évitant certains chemins forestiers privés.

Si vous souhaitez reprendre des forces...

Didier Sclacmender, directeur de l’ASBL La Goutrielle. ©EdA

Si vous souhaitez profiter de cette superbe région pour la journée, vous trouverez, non loin du centre, de quoi reprendre des forces (notamment des sandwiches) au sein de l’épicerie solidaire de la Goutrielle dans la rue éponyme.

Ce nom - qui évoque une goutte d’eau - c’est aussi celui de l’ASBL dirigée par Didier Slacmender qui, outre un Centre de rencontre et d’hébergement ouvert aux groupes, gère aussi un service résidentiel pour personnes en situation de handicap ainsi que l’épicerie dont le personnel est composé de résidents supervisés par des éducatrices ou éducateurs.

Dans l’épicerie, vous croiserez peut -être Kelly Baudour, éducatrice à la Goutrielle. ©EdA

Sur les étals, on trouve notamment des produits locaux, dont la Montagnarde, l’une des 7 bières brassées à proximité (plus les bières à façon), dans la Brasserie de l’abbaye des Rocs, la première microbrasserie à avoir vu le jour en Belgique en 1979.

Elle est aujourd’hui exploitée par la fille de son fondateur, Nathalie Éloir, qui ouvre également non loin de là, l’Art B’rocs Café les samedis soir et dimanches midi. Aux plus gourmands, nous recommandons de poursuivre la route (sur 3 km) jusqu’à la rue du Rat d’eau, à Fayt-le-franc, où le restaurant italien La Flambée met notamment à la carte un Osso Bucco qui vous fera voyager jusque dans la Botte.

Pour regarder la vidéo à partir d’un PDF : https://redaction.lavenir.net/Montignies-sur-Roc

La Goutrielle organise sa 12e balade gourmande (sur environ 10 km) le dimanche 18 juin. Renseignements: 0475/62 25 38.