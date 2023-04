Bientôt pensionné, le libraire de l’avenue d’Audenarde à Kain a mis en vente son bâtiment

Patrick Baeghe, 60 ans, envisage d’accéder à la retraite d’ici à la fin de l’année. Il pourra être officiellement pensionné dès le 1er septembre prochain. Il s’apprête, donc, à quitter un métier qui n’est pas de tout repos. "Pendant quinze ans je n’ai pris aucune vacance. Je me lève à 4h du matin tous les jours ( NDLR: la librairie est fermée les dimanches et lundis après-midi), dans ce métier on ne regarde pas ce qu’on gagne à l’heure."