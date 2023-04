Péruwelz : la toiture du Golden Palace Casino a pris feu

Concernant le bâtiment du casino, seul le second étage a été lourdement impacté. "Il y a un léger dégât d’eau au premier, et rien au rez-de-chaussée", assure le lieutenant des pompiers.

L’habitante de l’appartement du second n’était pas chez elle au moment de l’incendie, et personne n’occupait le premier étage. Seuls les clients et le personnel du Golden Palace ont dû être évacués. "Il y avait beaucoup de gens, mais ils ont été très conciliants et sont restés de l’autre côté de la route en sécurité, l’intervention s’est bien passée, estime le lieutenant Ballant. Il faut dire que les câbles électriques faisaient des étincelles, ça ne donnait pas envie de s’approcher trop près."

Bien que la cause de l’incendie doit être confirmée par une expertise, le feu semblait venir de la façade et notamment de la tresse électrique.

L’intervention a été menée par les pompiers de Blaton, et a duré environ deux heures.