Tout le monde connaît Clandestino, Senegal fast food ou Me Gusta tu, mais Manu Chao, ce n’est pas que cela. Il n’est sans doute pas utile de le rappeler, mais il fut, entre 1987 et 1994, le leader de Mano Negra, avec une série d’albums essentiels et des tubes dantesques, de King of Bongo à Santa Maradona, en passant par Pas assez de toi ou Mala vida •

Manu Chao à Tournai, jamais ses fans n’auraient pu y croire, tant l’artiste franco-espagnol remplit des stades entiers sur les cinq continents. Pourtant, Manu aime aussi se produire dans des formules plus intimistes, comme pour sa tournée acoustique actuelle, qui est "bookée" par Via Lactea, la boîte tournaisienne. Cerci explique donc en partie cela…

Et pour "L’Accordéon moi j’aime", il s’agit d’une formidable récompense. car c’est dans le cadre de la plus populaire des fêtes tournaisiennes que Manu Chao se produira, le jeudi 18 mai à 19 heures près du Pont des Trous.

Leur communiqué commun annonce: "Via Lactea et l’ASBL “L’Accordéon moi j’Aime !” sont très heureux de pouvoir annoncer la venue à Tournai de Manu Chao avec son"Acoustic Trio." Pour cette tournée en Belgique, Manu Chao sera accompagné par deux musiciens en trio acoustique pour présenter son spectacle “Sibérie m’était comptée” son album paru en 2003. "

À ses côtés, on retrouvera le guitariste argentin Lucky Salvadori et le percussionniste espagnol Miguel Rumbao. En première partie il y aura également le rumbero catalan Willy Fuego (que l’on connaît aussi sous le nom de Rumbaristas) et le duo Joan Garriga & Madjid Fahem (e La Troba Kung-Fu et Radio Bemba).

Rendez-vous donc à Tournai le jeudi 18 mai à 19 heures dans un chapiteau qui sera installé au parking Sakharov (rive droite de l’Escaut).

On se rappellera aussi que lors d’une tournée en Argentine, la première partie était assurée par l’Orchestre international du Vetex, avec e Tournaisien Jean-Baptiste Lison, une formation produite par… Via Lactea.

À coup sûr, les places vendues à un prix démocratique (25 euros) sont comptées. Pour réserver, rendez-vous sur www.billetweb.fr/manu-chao-acoustic-trio