C’est "la belle vie" pour le trio carolo-tournaisien Spagguetta Orghasmmond (vidéo)

Le titre, une reprise en italien deJohnny remember me, de John Leyton, a toutes les chances de devenir le tube de l’été… si celui-ci finit par arriver.

Le meilleur boysband de Wallonie est composé de T. Raznor, Barako Bahamas et Stephen O’Maltine. ©COM

L’amour du beau guest

Tom R. est décidément partout puisque, en plus d’avoir enregistré puis mixé le elpee en terre celloise, c’est lui qui chante sur le morceau éponyme de l’album: "Passionné depuis longtemps par la Roumanie, j’ai même pris des cours de roumain. J’ai un pote qui a grandi là-bas. Je lui ai envoyé le texte à traduire et il m’a corrigé au fur et à mesure…" D’autres guests figurent sur le disque de notre boysband hennuyer (les deux autres sont carolos) fidèle à son image de marque. Musicalement, ça part dans tous les sens, avec "un dénivelé de styles, digne du Giro d’Italia (post-punk, house millésimée, variété, électro…)" agrémenté de paroles en français, anglais, roumain donc "et italien approximatif": le bien barré Mr Marcaille (violoncelle, grosse caisse et heavy metal made in Verdun) sur le très réussi El monte matajur ; l’Académie royale de solfège de Marchienne et la chanteuse lyrique Sandra Nazé, professeur de chant à l’Académie de Belœil, sur leur propre cover de L’amour… ; le baraqué chanteur allemand Rummelsnuff comme choriste du génial et minimaliste Geneppi ; Yan, ex-Fières Bretelles passé chez Crocodile Dundish, au banjo sur La luppia nera, Lu7 sur Bacio Mortale ou l’incontournable André Brasseur (enregistré dans un resto où il accompagnait la bande) qui clôture le LP sur Il barattolo par ces mots: "Au revoir et bravo, continuez à danser, hein ?". Tout est dit, non ?

Contents du résultat

Autre surprise… de thaï (seuls ceux qui ont acheté le premier album compile comprendront !): une version étonnante deThis is rock’n’roll, du légendaire groupe punk belge The Kids: "le chanteur Ludo Mariman nous a confié que c’était la reprise la plus bizarre qu’il avait jamais entendue, ce qui était positif de sa part.". Le groupe, qui multiplie les concerts (il assurera la première partie de Didier Super à Lessines le 22/07, après Liège et avant Vielsalm) et les projets (split singleMoney is all I need/This is rock’n’rollavec Le Prince Harry, participation au "groupe sans nom" avec le duo techno La Jungle, enregistrement à venir et prestation annoncée pour 2024 à la Maison de la culture de Tournai…) peut légitimement être fier de son taf !

D’ailleurs, leur biographe attitré n’en est toujours pas revenu:"Spagguetta Orghasmmond cache mal sa pertinence essentielle et son intrinsèque valeur derrière une dérision permanente et un sens de la fête assumé."

Viata e formoasa, sur toutes – vinyle en commande 20€ sur lovemazout.bandcamp.com – troma3000@yahoo.fr