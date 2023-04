Tribunal de Tournai: Il menace les policiers avec un couteau... "Viens, je vais te planter"

"J’en suis désolé. Depuis les faits, il n’y a plus de problèmes avec ma compagne et je suis allé voir un psychologue par rapport à mon impulsivité."

Le ministère public confirme que les policiers étaient arrivés pour discuter avec lui et l’empêcher de se faire du mal. "Viens, je vais te planter, leur a-t-il dit. Il n’a pas à proprement parler opposé de résistance à l’interpellation et c’est la raison pour laquelle les faits ont été qualifiés de menaces par geste. Je requiers 2 mois et je ne suis pas opposé à une mesure de faveur."

La défense explique que son client reconnaît s’être emporté. "Mais il n’avait aucune intention de s’en prendre aux policiers. Le différend impliquait plusieurs protagonistes qui ont tous voulu mettre leur grain de sel. Mon client s’est énervé mais a regretté tout de suite son attitude. Il s’est excusé plusieurs fois auprès des policiers. Il ne voulait blesser personne et est honteux de comparaître devant vous aujourd’hui. C’est juste qu’au moment des faits, le vase a débordé. Nous sollicitons la suspension ou un sursis."

Jugement le 22 mai.