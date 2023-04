Le DAL (droit au logement) Tournai réclame des mesures concrètes contre le sans-abrisme

Pour rappel, 504 sans-abri ont été recensés à Tournai en 2022 par 36 institutions. "Ce chiffre n’est pas à confondre avec le nombre de personnes dénombrées uniquement dans la rue (27) ou un logement non conventionnel comme une tente ou un squat (108) ; il englobe aussi les personnes en institution (44), dans les foyers d’hébergement (148), d’urgence (18) ou accueillies chez des amis (126), sans oublier les personnes sous menaces d’expulsion (11)", indique le DAL. "Nous ne pouvons que constater cette injustice. Derrière ces chiffres se cachent des femmes, des hommes et des jeunes qui dorment chaque soir dans de mauvaises conditions sur notre territoire communal, toute l’année. Cette réalité n’est sans doute que la face visible de l’iceberg, le mal logement touchant une partie toujours plus grande de la population".

La situation objectivée par des chiffres demande des mesures concrètes, insiste le DAL. "Chaque personne dans la rue a eu un jour un logement et tout doit être mis en œuvre pour que la dignité humaine ne soit pas que des mots. Que ce soit à la ville ou au CPAS, la détresse de nos pouvoirs publics est palpable. Nous nous inquiétons d’ailleurs de constater le manque de moyens récurrent de ces derniers face à l’énormité des besoins.

De plus, nous ne pouvons que déplorer les propos visant à faire l’amalgame entre violence et grande précarité. En 2017 et à nouveau en janvier dernier, des élus communaux ont été jusqu’à demander d’autoriser la police à procéder à des arrestations administratives vis-à-vis des mendiants, espérant que cette attitude harcelante fasse fuir ces personnes… Cachez cette misère que l’on ne saurait voir…"

On meurt aussi de la précarité

Les associations actives sur le terrain constatent qu’une frange de la population toujours plus grande s’appauvrit. "Le risque est qu’à terme cette précarité se transforme en grande précarité et que toute une série de personnes viennent augmenter les chiffres recensés actuellement".

Le DAL souhaite également que les services publics soutiennent de manière plus concrète les associations (santé mentale, assuétude, suivi psychosocial) et citoyens qui pallient les manquements des états. "De plus, il est nécessaire et urgent de lutter contre les logements vides notamment en responsabilisant les propriétaires ou par le biais des actions de cessation.

Enfin, nous demandons de prévenir et limiter drastiquement les expulsions domiciliaires afin d’éviter des conséquences sociales contre productives et inextricables. Est-ce qu’une commission soli daire entre acteurs asso cia tifs et politiques permettrait en partie de décloisonner les situations et pistes de solution commune ?"