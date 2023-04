La Ville de Tournai a sponsorisé les fêtes du pont des Trous

Benjamin Brotcorne (Ensemble) est revenu sur l’inauguration du pont des Trous et sur la polémique née d’une rive gauche réservée aux VIP. Avec cette question: qui a profité de places facturées à la Ville 100€ chacune ? "La question peut paraître un brin polémique et réchauffée, mais elle se veut un signal d’alarme afin de prévenir des dérives qui exacerbent l’incompréhension et la défiance du citoyen à l’égard du monde politique en général".