Cette extension se fera par le côté latéral gauche, à l’emplacement des deux maisons voisines appelées à être démolies, dont le bâtiment de l’ancienne librairie qui a fermé ses portes il y a un an environ. Cette extension permettra de créer deux appartements en duplex comprenant deux chambres et une terrasse aux étages. Le futur rez-de-chaussée sera aménagé en porche de manière à permettre le passage de véhicules entre le boulevard et un parking de dix places prévu à l’arrière de la triple parcelle. Les poches de stationnement ne sont pas nombreuses dans le quartier.

Outre l’entrée située du côté du boulevard, une deuxième entrée pour la partie commerciale se fera via le parking arrière.

Le projet intégrera le placement d’un distributeur médical, côté voirie.

Les étages de la pharmacie seront utilisés pour le stockage et l’agencement d’une chambre de garde.