Plusieurs chantiers de voirie en ce début mai dont un (très) gros à la rue Guillaume Charlier, à Tournai

Ce chantier d’une durée de 2 semaines (sauf problèmes techniques ou intempéries) nécessitera la fermeture de la voirie entre les rues du Crampon et de l’Union (toutes deux exclues).

Les rues du Viaduc et de la Marnière seront mises en cul-de-sac. Des déviations sont donc prévues pour les automobilistes mais également pour les TEC."

Comme on dit dans ces cas-là, soyez prudents et suivez bien les déviations mises en place.

Dans les villages aussi

Plusieurs interventions, mais plus modestes, sont également prévues dans certains villages de l’entité:

- À Gaurain, suite à un chantier éolien, la route de Gaurain (voie agricole) sera fermée, par sécurité lors des manœuvres d’engins, du 2/5 au 30/9. "Mais qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas encore de la réfection de cette partie de la route", précise Laurence Barbaix.

- À Maulde, une pose de gaine et câbles au niveau du n° 12 Grand Mazure occasionnera une fermeture de voirie d’une durée inconnue mais qui sera réalisée entre le 2 mai et le 2 juin. Des déviations se feront via la rue Altière et la rue de l’Église St Thomas. Le dispositif sera d’application uniquement durant les heures de travail.

- À Marquain, le chemin de la Pannerie sera en réfection, du 2 mai au 30 septembre. Il s’agit de la partie comprise entre le chemin de la bataille de Bouvines et le chemin d’Esplechin/ Croix de Pierre/ rue des déportés de Froidmont. Les travaux nécessiteront la fermeture de la voirie et des déviations seront bien évidemment mises en place.

Vous voilà prévenu si vous devez transiter par une de ces voies.

La suite, au prochain communiqué…