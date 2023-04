Pecq sera à l’origine d’un futur site web novateur pour les communes

Un subside de 75 000 euros a été ainsi accordé à la commune afin qu’elle puisse développer le site web communal "novateur" qu’elle a présenté, dont le coût a été estimé à 76 230 euros.

"L’idée est de regrouper en un seul outil toutes les applications que l’on utilise au sein de la commune, que ce soit Fixmystreet, le IGuichet, etc. Actuellement, les interfaces ne s’interconnectent pas toujours de manière correcte, par exemple, lorsqu’on travaille avec IMio, on ne peut pas forcément retrouver les données qui sont liées à Inforius, outil avec lequel on travaille à l’administration, explique Aurélien Brabant. Le but que nous poursuivons est de créer un modèle de site qui puisse être exporté aux autres communes à l’avenir."

Le cahier des charges prévoit notamment pour ce site un espace personnel, des emplacements pour des vidéos qui devraient servir à retransmettre les conseils communaux et une page dédiée au bulletin communal.

Aurélien Brabant estime que le site pourrait être opérationnel d’ici juin 2024.

L’ensemble du conseil communal a approuvé avec enthousiasme le projet tel qu’il leur a été présenté. Il restera à la commune de collaborer avec une entreprise pour réussir à développer ce site communal idéal.