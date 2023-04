Passez sous le pont des Trous avec l’Eurêka entre le 4 et le 21 mai

Question de renouer avec une tradition que l’on n’avait plus eu l’occasion d’apprécier depuis 2019 en raison de la crise sanitaire, à savoir: les croisières fluviales. Lesquelles permettent aux passagers de découvrir la ville de Tournai sous des angles inédits. Pour cette nouvelle édition, les quelque 56 personnes qui monteront à bord de l’Eurêka piloté par son capitaine David Guermonprez, auront la chance de passer deux fois sous le pont des Trous rénovés.

Le bateau prendra en effet le départ depuis la halte nautique au quai Taille-Pierres et se dirigera l’emblématique porte d’eau avant de faire demi-tour un peu avant l’écluse de Kain.

Il reviendra ensuite dans l’autre sens vers Antoing où il fera à nouveau demi-tour avant de revenir à son point de départ.

"Les deux circuits proposés chaque jour seront similaires, explique-t-on à l’Office du tourisme de Tournai, mais ceux-ci pourraient légèrement varier en fonction de l’importance de la circulation fluviale à certaines heures ou certains jours…"

Quoi qu’il en soit, l’Eurêka passera inévitablement à deux reprises sous le pont des Trous ainsi que devant les fours à chaux.

Deux départs par jours depuis la halte nautique

Entre le 4 et le 21 mai, deux départs sont programmés chaque jour, à 14 h et à 17 h. Des commentaires en français et en néerlandais seront assurés pour la première balade, mais uniquement en français pour la seconde. Compter environ deux heures pour chaque périple.

Le prix du ticket - 19 € pour les individuels et 17 € pour les enfants de 3 à 12 ans - comprend une entrée gratuite pour l’un des films audiovisuels de l’Office de Tourisme ("Les Folles Histoires de Tournai" ou "De la Pierre au Ciel").

Attention, les dimanches 14 et 21 mai, le tarif sera plus élevé (36 € pour les adultes) en raison des animations prévues à bord pour la fête des mères d’une part et pour la fête de l’Eurométropole d’autre part.

À cette occasion, une pause sucrée (avec boissons) sera prévue pour le départ de 14 h et une salée pour celui de 17 h.

En dehors de ces deux événements particuliers, un bar sera ouvert aux passagers durant les autres croisières.

Ceux-ci seront aussi invités à monter sur le pont afin de profiter au mieux de la vue vers les quais et berges de l’Escaut.

Bienvenue à bord…

Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme (nombre de places limitées) au 0032 69 22 20 45 ou par mail à info@visittournai.be