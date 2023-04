Inciter à la pratique du vélo dans le centre-ville, à Comines

Ces rues deviendront cyclables, c’est-à-dire que les cyclistes y seront prioritaires et que la vitesse sera limitée à 30 km/h. L’objectif: inciter la jeunesse à se déplacer à vélo et permettre d’accéder facilement aux magasins. Une enquête a été menée auprès des riverains qui, pour la plupart, ont été favorables aux modifications.

Charlotte Gruson, au nom du groupe Action, s’est intéressée à ce que devient le plan global de mobilité. Jean-Jacques Pieters s’est inquiété des habitants de la rue qui rentrent difficilement la voiture dans leur garage depuis le sens unique.

"La plupart rentrent en reculant ; ce qui est difficile quand il y a une voiture juste derrière. Ils doivent alors refaire un tour. Il y a aussi le fait que la rue du Sentier est un peu oblique, ce qui diminue la visibilité pour aller vers Wervik."

Réponse de Didier Soete: "Il y aura un changement du revêtement à la sortie de la rue du Sentier pour marquer qu’il y a une sortie de cyclistes. Le SPW a donné un avis favorable. Certains riverains sont venus me voir en disant que quand ils rentraient à l’avant, ils savent sortir de leur voiture, tandis que s’ils rentrent en marche arrière, la lessiveuse les dérangeait pour sortir !" Les dix élus Action ont voté contre l’adoption de ce point.

Au Bizet, les élus ont approuvé à l’unanimité une limitation à 50 km/h dans la rue de la Mélune alors qu’à présent, seule une portion est concernée. L’objectif: sécuriser les riverains car on y constate des excès de vitesse.

De quoi sécuriser son vélo

Dans le cadre du projet Commune Pilote Wallonie Cyclable 2021, la Ville a reçu 500 000 € pour faciliter la pratique du vélo. Il a été décidé d’investir dans l’achat de supports didactiques pour le stationnement de vélo et de boxes individuels. Les supports didactiques prennent la forme d’une voiture. "L’idée est de dire que l’on peut placer minimum huit vélos sur une seule place de stationnement de voiture", a expliqué la bourgmestre. Les lieux choisis: place, marché couvert, esplanade du canal, parking MJC et Grand Rue (Comines). Place et quai Verboeckhoven (Warneton). Place (Ploegsteert). Parking sentier de Gand et place du Touquet (Le Bizet). Coût: 145 200 € TVA comprise.

Deux boxes à vélo à double structure, avec toit et serrures à cylindre sont prévus dans la rue de la Procession, à l’entrée de la MJC, et sur le rond-point Albert 1er. Un minimum de huit vélos doivent pouvoir être stockés par unité. Le conseil communal sera amené à se prononcer sur le paiement ou non pour l’usage. Coût estimé à 60 500 € TVA comprise.