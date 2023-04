Quatre balades sont au menu: à pied, à vélo, à moto et pour les plus nostalgiques, en vieux tacots. Tout cela, dans le but de récolter un maximum de fonds au profit des œuvres sociales soutenues par le club service.

Programme au départ de la Ferme des Jeunes, rue vicaire Georges Minne à Dottignies.

7h30 – 9 h: 22e balade à moto, parcours d’environ 140 km sur GPS. (Inscriptions sur place)

7 h30 – 12 h: circuits pédestres et découverte de la région: 7,12, 22 km.

9 h: 10e balade de tacots & voitures d’exception, environ 100 km avec road-book.

9 h: balade cyclotouriste, 50 et 90 km en collaboration avec l’ACD.

10 h: balade vélo familiale, un parcours plat de 25 km.

11 h: apéritif convivial suivi à 12 h 30: buffets variés et desserts

14h30: Concours Rodéo

Durant la journée, un espace jeux pour les enfants avec animation. Ambiance musicale assurée par DJ Collapson & Rave in blue.

Infos et inscriptions sur www.ronceval.be.