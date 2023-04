Des faux couvreurs mais des vrais voleurs à Tournai: une vraie tuile !

Ils ont présenté un morceau de zinc au quadragénaire en lui disant que celui-ci provenait de sa toiture qui aurait besoin de sérieuses réparations. Après quelques minutes de dialogue, les deux hommes et l’habitant sont montés au grenier et, alors que le plus âgé des deux premiers discutait avec la (future) victime, le plus jeune a précisé devoir appeler son patron pour le convaincre d’obtenir un bon prix pour la réparation. Car, le hasard faisant toujours bien les choses en pareilles circonstances, il se fait que les deux hommes étaient justement spécialisés dans le secteur de la construction de… toitures. Lors de sa pseudo-conversation avec son "patron", le plus jeune a quitté le grenier durant un certain temps. À son retour à l’étage, ce jeune homme a, lors d’une conversation entamée avec le quadragénaire, fait allusion à un coffre qui se trouvait dans la cave. Toujours aussi prévenant, l’autre "ouvrier" a signalé à la victime qu’il n’était vraiment pas prudent de laisser un tel coffre dans un endroit aussi humide et a insisté pour contrôler que celui-ci n’avait pas subi des dégâts.