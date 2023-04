En coulisses, la troupe s’active. Au maquillage, on croise Anthony Debailleul. "Il a fallu trois ans pour arriver à la pièce, précise celui-ci. En 2019, j’avais joué ma première pièce au Cercle Dramatique. La troupe est quasiment identique. Malgré tout, nous nous sommes rencontrés pendant notre arrêt forcé, notamment dans le spectacle de mémoire collective"Nuit en mai"du centre culturel. Dans cette nouvelle pièce, il y a beaucoup de rôles techniques avec des pleurs, des intonations, des jeux de mots."

Un public revenu tout de suite, et en nombre

Un peu plus loin, nous rencontrons Christine Milleville, qui confie: "J’ai hâte de rejouer. Je suis vraiment contente. Le théâtre me manque car cela me permet de sortir du quotidien. C’est régénérant au printemps !" Juste avant de monter sur scène, Bernard Baudour indique, pour sa part: "Je suis très heureux de jouer pour la première fois avec la troupe de Ploegsteert. C’est une découverte positive. Dans cette pièce, j’ai un rôle qui donne du sens à la pièce: je suis le notaire qui désigne les héritiers".

Le rideau se lève alors sur un endroit inédit d’une maison, fort bien reconstitué. Mais chut ! Aux spectateurs de le découvrir lors des prochaines représentations de cette saga familiale de l’auteure à succès Andrée Robin-Ligot.

À l’entracte, au bar, nous retrouvons Jean-Claude Lehouck, ancien président cercle théâtral: "Pendant les trois ans d’arrêt forcé, la troupe a connu deux décès: Edgard Walle, le premier président et Jean-Pierre Vanhaelewijn, notre technicien. En 1966, dans la foulée du Patro, Michel Heughebaert était à l’origine des premières pièces, avec une évolution rapide. Aujourd’hui, c’est un autre groupe, qui joue différemment, avec de bons acteurs. Ils ont eu le courage de reprendre après le Covid et le public est revenu en nombre. Il y a eu des réservations avant l’envoi des invitations et la publication des affiches !"

Des places encore à réserver

À la fin du spectacle, le binôme de comédiennes-metteuses en scène Stéphanie Deken et Dorothée Lamoot est heureux: "Cela s’est très bien passé. La pression retombe ! Notre duo fonctionne très bien. Nous sommes prêtes à le refaire !" Les différents comédiens ont performé d’une manière remarquable. En dehors de ceux que nous avons rencontrés, citons les prestations remarquables de Pierre Maes, Sophie Vercruysse, Christophe Sanctorum, Annie Bauw et Frédéric Delion. Le retour est une véritable réussite !

Il reste quatre représentations. Réservez sans tarder pour la séance au profit du Télévie le mercredi 26 avril à 20h (uniquement au 0478 06 04 19), ainsi que pour les représentations du vendredi 28 avril à 20h et du samedi 29 avril à 20h: celle du dimanche 30 avril à 16h est complète.

Réservations 0493 63 52 04.