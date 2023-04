L’ installation d’aires de jeux dignes de ce nom à Tournai répond à une demande exprimée, dès avant les élections (N.D.L.R.: de 2012), par le Collectif citoyen. S’il a fallu attendre très longtemps pour voir jeter les bases d’une telle initiative dans le Jardin de la Reine, c’est notamment en partie parce que le site est classé. Préalablement à la délivrance d’un permis d’urbanisme, il a donc fallu solliciter l’avis de la Commission des monuments, sites et fouilles."

Ces lignes, nous les écrivions en avril 2015 alors que l’aire de jeux du Jardin de la Reine venait d’être rénovée et étoffée sous l’impulsion de l’échevin de la Jeunesse de l’époque, Vincent Braeckelaere. De cette époque, subsiste, à l’entrée du site, un panneau indiquant que cette aire est (en principe) divisée en trois zones distinctes selon l’âge des enfants qui la fréquentent. Quant aux jeux, il n’en reste aujourd’hui plus que deux, soit une balançoire et un module en bois qui a déjà bien vécu.

Le toboggan qui complétait l’ensemble ainsi que l’une des deux balançoires, ont été victimes d’actes de vandalisme ou du je-m’en-foutisme de certains.

Un constat d’autant plus déplorable que cette zone mériterait incontestablement d’être reconsidérée à l’heure où de nombreuses familles convergent aujourd’hui vers le site qui dispose désormais d’accès faciles vers les quais et le pont des Trous récemment restaurés.

Un combat difficile à mener pour les autorités

Certes, il n’est pas toujours simple, dans l’espace public, de lutter efficacement contre les actes d’incivisme ou de vandalisme, mais, dans le cas d’espèce, certaines pistes avaient déjà été proposées lors de la rénovation de cette zone, il y a 8 ans.

Sur la place Verte, les jeux subissent moins de dégradations, grâce au contrôle social opéré par les riverains, notamment. ©EdA

Comme, par exemple, la pose d’une clôture qui aurait permis de fermer l’aire durant la nuit, ou encore l’affectation d’un gardien de jour sur le site, tout en rappelant l’utilité d’associer des habitants du coin pour assurer un contrôle social plus efficace. On y ajoutera que le développement d’animations spécifiques, comme l’implantation d’une guinguette durant la belle saison par exemple, permettrait également d’aller dans ce sens.

Les dégradations se font en effet généralement plus rares là où peut s’opérer davantage de contrôle social.

C’est notamment le cas sur la place Verte où l’aire de jeux a été implantée sensiblement en même temps que les nouveaux modules du Jardin de la Reine. Si ce site est davantage respecté, c’est notamment parce que la place est entourée d’habitation alors qu’au Jardin de la Reine, l’aire de jeux n’est guère visible de l’extérieur. D’autre part, les actions citoyennes sont fréquentes sur le premier espace: bibliothèque de rue, potagers partagés, bourses aux plantes, animations régulières…

Un nouveau toboggan dans un avenir proche ?

On a appris auprès de la Ville que le remplacement du toboggan du Jardin de la Reine, dont les "restes" ont été enlevés par les ouvriers communaux pour des raisons de sécurité, est actuellement à l’étude. Aucun timing n’a toutefois été fourni quant à son remplacement éventuel.

Les codes sont fixés dans des arrêtés que l’on peut retrouver sur le site du SPF économie. ©EdA

D’autre part, des précisions nous ont également été données au sujet de la signalétique que nous évoquons plus haut.

"Il s’agit du code alphanumérique-type prévu pour les aires de jeux", précise-t-on à la Ville, sachant que les codes sont repris dans un arrêté royal relatif à la sécurité sur ce type d’espace. Chaque zone étant définie par une lettre en fonction des limites d’âge imposées pour l’utilisation de certains jeux: A pour les 3 à 6 ans, B pour les 6 - 12 ans et C pour les 12 à 18 ans.