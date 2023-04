Une journée "chantiers ouverts" au CHwapi, à Tournai

De 10h à 17h, visites guidées du chantier mixant photos, vidéos 3D, matériaux et mockups sont au programme ! Celles-ci permettront de découvrir à quoi ressembleront les abords, les parkings, les chambres, les unités de soins, certains services comme la dialyse, les blocs opératoires ou encore l’accueil principal et ses galeries. L’opportunité de se projeter dans le seul et unique hôpital de Tournai à l’horizon 2025 !