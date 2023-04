Sacha, 26 ans, de Frasnes-lez-Buissenal, dans "Love Island", le nouveau show de téléréalité de M6 (vidéo)

Les onze candidat(e)s célibataires à Love Island. ©Nicolas Bets/M6©

Une émission interactive

En Belgique, seuls les téléspectateurs qui disposent d’un téléviseur pouvant capter les programmes de la TNT pourront suivre cette émission présentée par Delphine Wespiser, ancienne Miss France (2012) mais aussi "Blanche" et "Rouge" dans Fort Boyard. Si le premier épisode de la saison 1 de Love Island est à suivre ce lundi 24 avril sur M6 à 23 h 15, ensuite, c’est W9 qui prendra le relais, chaque jour à 19 h 50.

"Chaque semaine, de nouveaux célibataires intégreront la villa dans le but, eux aussi, de trouver l’amour. Mais la grande nouveauté de cette émission vient de l’interactivité et de l’avis du public qui pourraient rebattre les cartes de l’aventure amoureuse la plus exceptionnelle de l’année. Pour la première fois sur W9, grâce à l’application Love Island France téléchargeable sur smartphone, les téléspectateurs vont pouvoir prendre le contrôle de l’aventure et ainsi voter, conseiller et influencer les Islanders", précise encore la chaîne de télévision privée. Ils pourront voter pour leur couple favori, leur imposer des épreuves, organiser des rendez-vous, etc.

Trouver l’amour

Un des candidats vient de notre région. Sur son book, Sacha, un mètre septante pour 72 kg se présente comme comédien/modèle. Il a participé, dit-il, à plusieurs shootings photos, à des tournages publicitaires ainsi qu’à quelques longs-métrages. L’an dernier, il a été finaliste du célèbre concours Top Model Europe.

Dans son portrait réalisé pour l’émission Love island, ce garçon très sportif explique qu’il vient de Belgique, d’un petit village qui s’appelle Frasnes-lez-Buissenal, " à la frontière française" (sic). Il travaille comme vendeur dans un magasin d’articles textiles.

Sacha a pratiqué le football à un bon niveau. Il rêvait de devenir joueur professionnel. Après le centre de formation pour jeunes à Mouscron, il est parti faire un test en Angleterre mais n’a pas été retenu. "Alors je me suis lancé dans quelque chose de différent", dit celui qui se décrit comme quelqu’un d’ambitieux "à la mentalité de winner". Quand il se regarde dans la glace, il se trouve beau. Son entourage le compare à Ken: "Ça fait plaisir, je suis un peu le Leonardo DiCaprio du quartier." Célibataire depuis deux ans, le Frasnois compte sur l’émission pour trouver la femme de sa vie.

