Que faire par un dimanche pluvieux ? Jouer sur sa tablette ? Regarder la télé ? Lire ou, au contraire, partager ces moments tristounets pour faire apparaître une jolie éclaircie dans le ciel grisâtre ? Voilà l’option choisie par 150 citoyens qui ont répondu à l’invitation de la Commune d’Estaimpuis et, plus précisément de Sophie Vervaecke, échevine des Affaires sociales et Nora Baidi, responsable du Plan de Cohésion Sociale.

Un moment fédérateur

Leur projet: rassembler les gens de toutes origines, de tous âges, autour d’une activité commune et passer ensemble un moment de détente et de partage. Pour y parvenir, elles ont pris un risque en optant pour l’originalité mais pas la facilité: une dictée ! Voilà qui n’était pas gagné d’avance. Elles ont sollicité Rachid Santaki, le "Monsieur Dictée géante" qui, depuis une dizaine d’années, propose ce concept, parfois de manière spectaculaire, en réunissant par exemple 1500 personnes au Stade de France ou en proposant une dictée de l’espace en compagnie de Thomas Pesquet. Son prochain fait d’arme aura lieu le 4 juin lorsqu’il profitera de la journée sans voitures pour organiser une dictée sur les Champs Elysées.

Le Parisien est donc monté sur Estaimpuis et a découvert un complexe sportif bien rempli par les 150 courageux, impatients de se mesurer ou de se tester en une joute amicale.

Le canal de l’Espierres comme thème central

Des rencontres préalables avec les citoyens, par l’entremise du Conseil des Aînés, de la Maison des Jeunes et du CEME, l’école secondaire d’Estaimpuis, ont abouti à la création du texte de la dictée. Il avait pour thème le canal de l’Espierres et était évidemment parsemé de difficultés orthographiques, mais sans excès, afin de trouver l’équilibre entre plaisir et défi personnel. Pas question d’établir un classement, tous ont en effet gagné, en passant un moment agréable, y compris les organisateurs qui ont réussi leur "gageure" (mot qui a fait pas mal de victimes dans la dictée). Ils ont en effet mobilisé des enfants, des ados, des familles, des adultes et de nombreux seniors. Tous ont passé un dimanche après-midi finalement festif, ponctué par un verre partagé autour du buffet, histoire de débriefer autour d’une aventure hors du commun et d’une épreuve qu’ils venaient de surmonter avec plus ou moins de succès.