Nathalie Stevens, la conceptrice de "Matante Hortense", un atelier culinaire à destination des enfants, avait lancé l’initiative l’an dernier avec son compagnon Sébastien: "Au sortir du Covid, on avait voulu monter un événement fédérateur, susceptible à la fois de rassembler toutes les générations autour d’activités festives tout en apportant un coup de pouce aux artisans et entrepreneurs locaux. Le succès de la première édition nous a évidemment amenés à remettre ça, avec la même philosophie: proposer un moment convivial à toutes les générations afin que chacun s’y retrouve, en élargissant encore l’offre. En tenant compte des remarques entendues, on a agencé le site plus largement afin d’offrir plus de confort et d’espace à nos visiteurs. On insiste aussi beaucoup sur le respect: dès 21h, on clôture pour éviter de troubler le voisinage et on remet aussi le site dans un état impeccable. Seul paramètre que l’on ne gère pas: la météo. L’an dernier, il faisait magnifique. Heureusement que la pluie s’est arrêtée en début d’après-midi, ce n’est qu’à ce moment-là que les gens sont arrivés, de plus en plus nombreux, au fil du temps. On peut donc vraiment se montrer satisfaits, pour nous, nos bénévoles – car notre organisation est privée et repose donc essentiellement sur eux – pour les indépendants qui nous ont suivis et, bien sûr, nos visiteurs."

L’équipe prête pour une troisième édition

Il y en avait en effet vraiment pour tous dans le parc, aux abords de la plaine de la rue Achille Debacker. Le village enfants proposait de multiples ateliers. Dans les stands d’artisans se côtoyaient bijoux, bougies, savons, fleurs séchées, textiles, huiles essentielles, glaces, miel, thés, etc. Les food trucks ravissaient les amateurs de fromages, pâtes, pâtisseries, fruits, croquettes et autres produits frits. Un DJ faisait vibrer les ados tandis qu’un espace aménagé avec des tables permettait de se reposer ou se sustenter. Les châteaux gonflables, installés sur le terrain de foot, ont aussi vu converger de très nombreuses familles. Mission accomplie donc pour Matante Hortense et toute son équipe, tous prêts à remettre ça l’an prochain.