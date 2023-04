À Mouscron, des artistes à profusion à la Biennale du CRAM

La vaste salle jacques Brel, à l’étage du centre culturel Marius Staquet, leur offre un espace qui les met idéalement en valeur, grâce aussi à un agencement minutieusement pensé.

L’un des plus anciens cercles de Wallonie

La présidente, Hélène Ingels, a remercié les autorités présentes pour la mise à disposition de cet endroit idéal. Elle a souligné qu’avec ses vénérables 84 printemps, son cercle était l’un des plus anciens de Wallonie et qu’il proposait, grâce à la diversité de ses membres, d’origine francophone, néerlandophone, française, russe, espagnole ou chinoise, une variété rare où toutes les techniques, supports et thèmes étaient abordés. Elle a remercié tous les bénévoles qui se sont activés à agencer la salle ou préparer les toasts et a enfin accueilli tout le monde présent avec la gentillesse qu’on lui connaît. Entourée d’autres artistes et membres, elle sera là encore toute la semaine pour recevoir au mieux les visiteurs, amateurs d’art.

Exposition visible dans la salle Brel, à l’étage du centre culturel mouscronnois, jusqu’au 30 avril, de 15h à 17 h 30, en semaine et de 15h à 18 h, le week-end. Entrée gratuite.